V vili Podrožnik podelili nagrade junakom OI v Parizu

Predsednik slovenske vlade Robert Golob in minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han sta v vili Podrožnik podelila plakete in nagrade športnicam in športnikom ter njihovim trenerjem za vrhunske dosežke na letošnjih olimpijskih igrah v Parizu.

Glavne zvezde dogodka v protokolarnem objektu v Rožni dolini, ki so se ga udeležili še nekateri drugi najvišji predstavniki slovenskega političnega življenja ter predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) Franjo Bobinac, so bili trije nosilci kolajn iz francoske prestolnice. Plezalka Janja Garnbret in judoistka Andreja Leški sta osvojili zlati kolajni, medtem ko se je kajtar Toni Vodišek z olimpijskega jadralskega prizorišča na Azurni obali v domovino vrnil z odličjem srebrnega leska.

Obe dobitnici zlate kolajne v Parizu sta iz letnega programa športa RS in od OKS prejeli po 70.000 evrov, njuna trenerja Roman Krajnik in Luka Kuralt pa po 67.000 evrov. Odličje srebrnega leska Vodiška je bilo ovrednoteno na 58.125, njegov oče in trener Rajko je prejel 55.500 evrov.

»Poklon Janji, Andreji in Toniju, ki ste uresničili svoje sanje na letošnjih olimpijskih igrah, a izrazil bi spoštovanje tudi vsem drugim, ki so bili blizu in so jih do športne odličnosti na tekmovališču ločile malenkosti. Zavoljo tega nihče ni manj ali več vreden, vsi ste naši šampioni in šampionke,« je na sprejemu uvodoma dejal slovenski premier Golob.

»Na letošnje olimpijske igre smo se temeljito pripravljali tudi na vladi in vložili veliko višja sredstva, kot v preteklosti. Naš naslednji korak bo, da izboljšamo položaj športnikov in športnic tudi po zaključku njihovih tekmovalnih poti, prvi pogovori o tem so se že začeli s predsednikom OKS,« je dodal Golob.

FOTO: Jure Makovec/STA

»Vi ste dosegli svoje in ponovno navdušili Slovenijo ter nas povezali na način, kot zna povezati samo šport,« je junake pariških iger nagovoril Bobinac in nato dodal: »Iskreno bi se zahvalil vsem, ki pomagate športu, od slovenske politike do gospodarstva ter privržencev športa. Vsi nosilci kolajn in drugi športniki v Parizu ste bili pravi ambasadorji naše države, ki je bila med najbolj uspešnimi glede na število prebivalcev. Po številu zlatih odličij je bila po tem merilu pred nami le Nova Zelandija.«

OKS je odločitev o denarnih nagradah na letošnjem največjem športnem dogodku na svetu sporočil maja. Bronasta kolajna bi tekmovalcu oziroma tekmovalki v Parizu prinesla denarno nagrado v višini 49.250, trenerju pa 47.000 evrov. V kolektivnih športnih panogah – Slovenijo sta zastopali obe rokometni reprezentanci ter moška odbojkarska izbrana vrsta – je bila za zlato kolajno predvidena nagrada v višini 390.000 evrov (vodstvo 171.000), za srebrno 318.750 (vodstvo 140.250), za bronasto pa 267.500 (vodstvo 118.500).

Slovenijo je med 26. julijem in 11. avgustom v Parizu zastopalo rekordnih 90 tekmovalk in tekmovalcev, ki so nastopili v 17 športnih panogah, skupaj s strokovnim, zdravniškim in drugim osebjem pa je bila na igrah 197-članska slovenska olimpijska odprava.