Za uvod bliskovita zmaga Andreje Leški

Slovenska judoistična šampionka Andreja Leški je sijajno štartala v olimpijski turnir v Parizu. V uvodnem krogu kategorije do 63 kilogramov je upravičila vlogo favoritinje in zanesljivo opravila z Gruzinko Eter Askilašvili.

Dvoboja je bilo konec že po pičli minuti, ko je 27-letna Koprčanka spravila sedem let mlajšo tekmico na hrbet. Sprva so ji za akcijo prisodili vazari, po ogledu posnetka pa so njen napad »popravili« v ipon. Leškijeva se je tako uvrstila v osmino finala, v kateri se bo pomerila z Alžirko Amino Belkadi.

Z izkušeno Afričanko, ki bo 10. novembra praznovala 32. rojstni dan, sta se doslej na tekmi pomerili le enkrat, in sicer na mastersu v Dohi 2021, na katerem se je zmage z iponom (končni prijem) veselila Andreja.