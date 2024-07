Zmago Sagadin: Nismo vajeni, da nas Hrvati klofutajo kot smrkavce

Košarkarska sezona se je, z izjemo olimpijskega turnirja, v minulih dneh iztekla. Slovenski košarki je prinesla marsikaj, od uvrstitve Luke Dončića z Dallasom v finale lige NBA do reprezentančnega razočaranja na turnirju v Pireju, kjer Slovenci niso potrdili nove olimpijske vozovnice.

Ne verjamem, da se lahko hitro vrnemo v okvire reda in discipline, brez nočnega življenja, brez cigaret in alkohola. Tako je bilo v mojih časih, danes ni več, a je zame to težko sprejemljivo.

Na analizo v Delov studio smo povabili Zmaga Sagadina, enega najbolj prepoznavnih košarkarskih delavcev v slovenski košarkarski zgodovini, ki je podal svoje videnje in oceno doseženega v tej sezoni, tako dobrega kot slabega. »Sekulić je korekten, mlad trener, šel je skozi pravo košarkarsko šolo in zdaj je na položaju članskega trenerja z dobrimi predispozicijami za prihodnost, on obvlada svoj posel. So pa razmere v reprezentanci zdaj drugačne in mislim, da ne Sekulić, ne kdo drug ne bi mogel obvladati te ekipe na način, ki bi si ga mi želeli. Jaz sploh ne bi mogel biti selektor te ekipe, zdržal bi tri dni, nato bi vse šlo 'cugrunt',« o delu slovenskega selektorja meni Sagadin.

Zmago Sagadin v Delovem studiu. FOTO: Luka Maček

V podkastu je govoril tudi o evropski košarki, ki ustvari vse manj dobrih mladih košarkarjev – kot svetlo izjemo izpostavlja beograjsko ekipo Mege –, o univerzitetni košarki v ZDA in o ligi NBA, ki izkorišča kaotično ureditev košarke v Evropi, o možnostih za presenečenja na olimpijskem turnirju in tudi o prihodnosti Cedevite Olimpije. Z izbiro trenerja se strinja, s športnim direktorjem nekoliko manj.