Hrvaški rokometaš žrtev preprodajalca mamil iz Maribora

Hrvaški rokometaš Denis Tot, ki so ga pretekliteden do smrti pretepli v Skopju, je žrtev preprodajalca mamil, po poročanju makedonskega portala 24info.mk rojenega v Mariboru, ki je dobro znan tudi slovenski policiji. Posnetki kamere pred nočnim lokalom kažejo, da je Angelo Georgievski 27-letnega Tota dvakrat udaril, Hrvat pa je padel na tla in ostal nepremično ležati. Čeprav je bil brez zavesti, sta ga še dve drugi osebi začeli brcati. Ko se se zavedli resnosti položaja, so ga začeli oživljati, ker jim to ni uspelo, so pobegnili. Policija je dve osebi prijela, Georgievski pa ostaja na begu.

V Makedoniji in tudi drugod v regiji so se pojavile številne polemike zaradi dejstva, da so iz bolnišnice najprej objavili, da je rokometaš, ki si je služil kruh v Severni Makedoniji, umrl zaradi zastoja srca, po obdukciji pa se je izkazalo, da je podlegel poškodbam glave. Pojavile so se špekulacije o povezavi zdravnikov in napadalca, nekateri celo trdijo, da je objavo pravega razloga smrti poskušala skriti oblast. Georgievskii je bil v Sloveniji obsojen za trgovino z drogo. Leta 2016 je v Mariboru trčil v pet avtomobilov, nato pa pobegnil, vendar ga je policija ujela, po tem pa ugotovila, da je bil član skupine, ki se je ukvarjala s preprodajo mamil. Tota so danes pokopali v rodnem Đakovu, pogreba se je udeležila delegacija Butela Skopje, Totovega kluba.