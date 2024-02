Krimovke nemočne na Danskem

Rokometašice Krima Mercatorja so v 13. kolu lige prvakinj na Danskem izgubile proti Esbjergu z 21:29 (7:19). Ljubljančanke so na prvi medsebojni tekmi v tej sezoni premagale danske prvakinje s 33:27, na tokratni tekmi pa jim niso bile kos v nobeni prvini igre. Že v prvem polčasu so zaostale za 12 zadetkov, na koncu pa klonile za osem golov.

Krimovke so že v zgodnjem delu tekme ostale brez dveh igralk. Zaradi udarca v glavo se je že v drugi minuti na rezervno klop usedla krilna igralka Tamara Mavsar, le dve minuti kasneje pa je z bolečinami igrišče zapustila še krožna napadalka Tina Klemenčič.

Izbranke Dragana Adžića so bile v prvi polovici tekme povsem nemočne proti hitri in preprosti igri gostiteljic. Že v deveti minuti so zaostale za štiri gole (1:5), v 17. minuti pa je Črnogorec na klopi Krima – pri zaostanku 4:10 – zahteval prvo minuto premora.

Esbjerg – Krim Mercator 29:21 (19:7) Dvorana Blue Water Dokken, 2407 gledalcev, sodnici Duplij in Pobedrina (obe Ukrajina). Esbjerg: Kristensen, Milling, Nielsen 1, Moeller 1, Resende Rebelo, Rushfeldt 1, Moerk 7, Iversen 5, Breistoel 1, Milling, M. Jacobsen 3, Solberg-Isaksen 4, Reistad 5, Petersen 1, J. Jacobsen; Krim Mercator: Arenhart, Vojnovič, Jurič, Radičević 3, Stanko, Pineau 1, Mavsar 3, Spreitzer, Dmitrijeva 10, Klemenčič, Varagić 1, Ngombele 1, Lazović 1, Brnović, Rosiak, Grbić 1; sedemmetrovke: Esbjerg 4 (4), Krim Mercator 1 (0).

Tudi po njej ni bilo nobenega kakovostnega premika v igri slovenskih prvakinj, v napadu in obrambi so bile povsem nemočne, tako da so že v prvi polovici tekme zaostale za 12 golov (7:19). Krimovke so v drugem polčasu malce omilile poraz. V 51. minuti so zavoljo ležerne igre gostiteljic več kot prepolovile visok primanjkljaj v golih (20:25), v končnici tekme pa jim je zmanjkalo moči, Hamletovo deželo so zapustile z visokim porazom.

V bledi ljubljanski ekipi je bila najbolj učinkovita Rusinja Darja Dmitrijeva z desetimi goli, Tamara Mavsar in Črnogorka Jovanka Radičević sta dosegli po tri zadetke. Najboljši ekipi iz skupine B se bosta sicer neposredno uvrstili v četrtfinale, ekipe od tretjega do šestega mesta pa čakata dodatni tekmi za preboj med osem s tekmicami iz skupine A.