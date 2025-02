Krimovke remizirale, a napredovale v dodatne kvalifikacije

Rokometašice Krima Mercatorja so se na predzadnji tekmi skupinskega dela lige prvakinj na Danskem z Nykøbingom razšle z neodločenim izidom 30:30 (19:14). Slovenske prvakinje so v Hamletovi deželi remizirale proti zadnjeuvrščeni ekipi iz skupine A in si že zagotovile nastop v dodatnih tekmah za nastop v četrtfinalu, saj je romunska Gloria Bistriţa doma klonila proti francoskemu Metzu.

Končna uvrstitev Krima v skupinskem delu tekmovanja bo odvisna od zadnjega dvoboja proti hrvaški Podravki Vegeti, ki bo čez teden dni v Ljubljani, ljubljanska ekipa pa lahko osvoji četrto ali peto mesto. Najboljši dve ekipi iz obeh skupin se bosta neposredno uvrstili v četrtfinale, ekipe od tretjega do šestega mesta pa čakajo dodatni tekmi za uvrstitev med najboljših osem.

Ljubljančanke so tokrat v prvem polčasu prikazale zelo učinkovito predstavo. Najprej so med šesto in deveto minuto naredile delni izid 4:0 – dva gola je dosegla Tatjana Brnović, po enega pa Tamara Mavsar in Ana Gros – ter povedle s 6:3, v nadaljevanju pa še bolj zasenčile gostiteljice. Obrambe vratarke Maje Vojnovič so jim prinesle dodatno samozavest, po golih Grosove in Mavsarjeve pa so krimovke v 14. minuti prvič na tekmi povedle za šest zadetkov (11:5) in nato zanesljivo dobile polčas.

Nykøbing – Krim Mercator 30:30 (14:19) Spar Nord Boxen, 1429 gledalcev, sodnici Vujačić in Kazanegra (obe Črna gora). Nykøbing: Börjesson, Broch, Jakobsen 2, Högdahl 1, Nielsen, Jørgensen, Skovlund Schmidt, Niakate, Madsen 3, Magnussen 4, Vestergaard 2, Obaidli 6, Seeberg, Bardrum 9 (5), von Pereira 1 (1), Kristiansen 2; Krim Mercator: Arenhart, Vojnovič, Jurič 1, Radičević 4 (2), Stanko 3, Gros 8 (1), Mavsar 6, Pogorelc, N'Diaye, Gutirrez Bermejo 1, Horaček 5 (1), Ngombele, Brnović 2, Erceg, Grbić, Egger; sedemmetrovke: Nykøbing 7 (6), Krim Mercator 4 (4); izključitve: Nykøbing 2, Krim Mercator 8 minut.

Nykøbing je v začetku drugega polčasa znižal na 16:19, nato pa je ljubljanska zasedba le začasno uredila svoje vrste ter po golih Tamare Horaček in Mavsarjeve znova povišala na +5 (21:16). Slovenske prvakinje so nato zaigrale bledo in nepovezano, pred hujšimi skušnjavami pa jih je reševala vratarka Vojnovičeva. V 41. minuti je njihova prednost znašala le dva gola (21:19), tako da je španski trener na klopi ljubljanske ekipe Ambros Martin zahteval minuto premora. A napotki izkušenega stratega sprva niso bili učinkoviti, gostiteljice so jim le tri minute kasneje povsem zadihale za ovratnik (20:21), nato pa so se krimovke le zbrale in jim ušle na +4 (26:22, 27:23, 28:24).

Danska ekipa je po izključitvi Tamare Mavsar v 53. minuti prepolovila zaostanek (26:28, 27:29). Do zadnjega zvoka sirene se je odvijal ogorčen boj za vsak košček igrišča, krimovke so v začetku 58. minute po golu Španke Jennifer Gutirrez Bermejo povedle s 30:27, v izdihljajih tekme pa lahkomiselno zapravile dokaj visoko vodstvo. Izenačujoči gol za končnih 30:30 je tik pred zvokom sirene dosegla Alberte Madsen.

»Mislim, da smo proti odlični danski ekipi odigrali resno tekmo. Malce smo razočarani, saj smo vodili večji del tekme. A iskrene čestitke tekmicam, ki so se borile do konca. Vidim velik korak naprej v naši ekipi, kljub osvojeni točki smo bili dominantni,« je dejal Ambros Martin. Tamara Mavsar je dodala: »Vedeli smo, kaj lahko pričakujemo od tekmic in da bo zahtevno. Naša ekipa premore veliko izkušenj, zato bi morale prednost ohraniti do konca. To moramo izboljšati. Vemo, da nas prihodnji teden čaka zelo pomembna tekma proti Podravki, ki jo moramo dobiti, če želimo osvojiti četrto mesto v skupini.«