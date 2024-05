Slovenski rokometaši doživeli šok na Obali

Slovenska moška rokometna reprezentanca je v neposrednih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2025 na prvi tekmi v Kopru izgubila s Švico s 26:27 (15:12). Moštvi se bosta na povratni tekmi pomerili v nedeljo v Winterthurju (16.00). Črne minute sredi drugega polčasa so slovenske rokometaše stale zmage na prvi tekmi s Švico. Gosti so po zaostanku s tremi zadetki v prvem polčasu v drugem pokazali drugačen obraz, predvsem pa so izkoristili napake Slovenije v drugem polčasu.

Švicarji so tako v 48. minuti povedli s 23:20, Slovenija je v nadaljevanju strnila vrste, zmanjšala zaostanek in celo izenačila na 25:25, a je Švica v zaključku znova našla prave odgovore. V ključnih minutah se je izkazal prvi strelec Švicarjev Manuel Zehnder, ki je tekmo končal z osmimi zadetki. Šest jih je prispeval Lenny Rubin.

Slovenija: Vlah 5, Novak 4, Bombač, Cehte, Horžen in Strmljan po 3, Kavčič 2, Dolenec, Jovičić in Suholežnik po 1; Lesjak je zbral devet obramb.