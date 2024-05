Zorman izpostavlja centralni blok in potrpljenje v napadu

Slovenski rokometaši nadaljujejo priprave na kvalifikacije za SP proti Švici. Dan pred prvo tekmo v Kopru je selektor Uroš Zorman ob treningu v koprski dvorani Bonifika ocenil, da bosta za zmago ključna obrambni blok, v katerem ne more računati na nekaj visokih igralcev, in igra brez tehničnih napak, ki bi jih Švicarji izkoristili s protinapadi.

Od igralcev, ki jih je selektor vpoklical za tekmo s Švico, je moral zaradi poškodb črtati s seznama Boruta Mačkovška, Miho Zarabca in Gašperja Marguča. Tisti, ki se od nedelje pripravljajo v Izoli in Kopru, bodo za tekmo nared, čeprav imajo vsi kakšno mikro poškodbo, je danes pojasnil Zorman.

Zaradi odsotnosti Mačkovška in Mateja Gabra je v ekipi malo visokih igralcev, ki bi lahko preprečevali strele švicarskim zunanjim igralcem. »Nimamo kaj veliko sestavljati. Kar imamo, imamo in to bomo postavili na igrišče,« je Zorman odgovoril na vprašanje, kdo bo igral.

O taktičnem pristopu proti sicer na papirju slabšim Švicarjem ni želel veliko govoriti. »S tem se ukvarjamo vsak dan. Imamo še 24 ur časa do tekme«. Blaž Blagotinšek, ki bo predvidoma nosil največje breme v srcu Slovenske obrambe, kljub vsemu ocenjuje, da je ekipa pripravljena. »So tudi novi igralci, ni bilo veliko treninga, ampak večinoma smo že dlje časa skupaj in se poznamo.«

Če SP ni motiv, se ne moremo pogovarjati o športnikih

»V napadu bomo morali biti mirni, da ne bo tehničnih napak in protinapadov, ker Švicarji gojijo kar hiter rokomet,« je opozoril Zorman. V hitri igri bo to, da bo Slovenija morala igrati z nižjo postavo, prednost, je dodal.

Tudi vratar Klemen Ferlin je posvaril, da Slovenci ne smejo dopustiti protinapadov in lahkih zadetkov, ampak morajo poskušati sami na tak način kaznovati nasprotnike. Opozoril je na nevarne strele srednjega zunanjega igralca Manuela Zehnderja z vseh položajev. Med igralci, ki jih bodo morali zaustaviti, je izpostavil še levega zunanjega Lennyja Rubina.

Motivacija ne bo problem, kljub temu, da so ob koncu klubske sezone že utrujeni, zagotavljajo tako trener kot igralci. »Če svetovno prvenstvo ni motiv, se nimamo kaj pogovarjati o športnikih,« je dejal Zorman. Ferlin je poudaril, da je za reprezentanco treba dati vse.

Prva tekma med Slovenijo in Švico bo v Kopru v četrtek ob 18. uri. Povratna tekma sledi v nedeljo, 12. maja, v Winterthurju. Boljša ekipa se bo uvrstila na svetovno prvenstvo, ki bo januarja 2025 na Norveškem, Danskem in Hrvaškem.