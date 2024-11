Šok za Celjane, novinci iz Krškega so jim prvi vzeli mero; Slovan na vrhu

Slovensko državno prvenstvo v rokometu še zdaleč ni več tako močno kot nekoč in tudi ni več konkurenčno v Evropi, je pa izenačeno in zanimivo ter koristno za razvoj mladih igralcev. Tudi zadnji klub lahko premaga prvega in to se je pokazalo v 11. kolu lige NLB, v katerem je novinec Krško premagal 26-kratne prvake iz Celja in jim prizadejal prvi poraz v sezoni. Ambiciozni Slovan se je doma mučil s Svišem, a po tesni zmagi prevzel vodstvo na lestvici. Trimo pa je premagal krizo in razbil goste iz Kopra. V soboto bodo še tri tekme, tudi koroško-šaleški derbi v Slovenj Gradcu.

Novi celjski trener Paulo Pereira, ki je zgodbo začel vrhunsko, z devetimi zmagami v 1. SRL in dvema v pokalu EHF, se je lahko prepričal, da njegovo delo v Sloveniji ne bo sprehod v parku. Jaka Peterlin, ki je v Krškem zamenjal Aleša Sirka, pa ne bi mogel bolje začeti nove trenerske poti.