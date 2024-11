V Zlatorogu ni bilo drame okoli zmagovalca

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v 10. kolu lige NLB doma premagali Trimo Trebnje s 37:28 (15:10). Derbi omenjenega kola v državnem prvenstvu se je razpletel po željah domačinov iz knežjega mesta. Z zanesljivo zmago in osmim parom točk so se varovanci Paula Pereire vnovič prebili na vrh razpredelnice in imajo z 18 točkami eno več od Grosista Slovana. Trimo je ostal četrti z 12 točkami.

Po izenačenem začetku, v katerem so gosti stik držali okoli deset minut, se je prednost Celjanov začela povečevati. V 13. minuti je Jesus Hurtado Vergara prvič poskrbel za +3. Tudi v nadaljevanju so domači imeli pobudo, do polčasa pa so prišli do tedaj najvišje prednosti petih golov (15:10).

Celje Pivovarna Laško - Trimo Trebnje 37:28 (15:10) Dvorana Zlatorog, 1650 gledalcev, sodnika Kavalar in Žitnik. Celje Pivovarna Laško: Kozina, Gaberšek, Jelen 1, Perić 4 (1), Marguč 2, Mazej 3 (1), Bognar 4, Antonijević 5, Onufriienko 1, Milićević 5, Ćirović 2, Malović, Makuc, Hurtado Vergara 5, Mlakar 3, Rakita 2 (1); Trimo Trebnje: Skledar, Lesjak, Herceg, Višček, Didovič 1, Jurečič 6 (2), Pipp, Soršak 6, Kotar 1, Smolič 1, Guček, Grmšek 3, Grbić 4, Cingesar 2 (1), Nešić 2, Krešić 2; sedemmetrovke: Celje Pivovarna Laško 3 (3); Trimo Trebnje 4 (3); izključitve: Celje Pivovarna Laško 6; Trimo Trebnje 4 minute.

Drugi del se je začel z nekaj goli na obeh straneh, nato pa so Celjani znova pobegnili in v 41. minuti povedli za osem golov. Gosti so bili v Zlatorogu povsem nebogljeni, ko je deset minut pred koncem zaostanek prvič znašal deset zadetkov.

Zadnji del dvoboja je bil le še formalnost, priložnost za igro pa so dobili tudi nekateri mlajši igralci. Po reprezentančnem premoru se bodo rokometaši Celja 16. novembra podali v Krško, medtem ko bo Trimo dan prej gostil Koper.

Liga NLB, 10. kolo:

Četrtek:

Koper – Slovan 25:36 (Bašić 7, Hrovatin 6; Jovičić 7, Brozović 6)

Sviš – Slovenj Gradec 22:22 (Ključanin 8; Eskeričič 7)

Sobota:

Gorenje – Ribnica 35:24 (Maričić 9, Velić 5; Stefanović 8, Pogorelec in Nosan po 3)

Krka – Krško 31:26 (Rašo in Nikolić po 7; Baznik 6, Hočevar in Jankovski po 4)

Loka – Jeruzalem 34:19 (Strehar 7, Kocbek 6; Hebar 8, Pungartnik 3)

Celje PL – Trimo Trebnje 37:28 (Vergara, Milićević in Antonijević po 5; Jurečič in Soršak po 6)

https://widgets.sofascore.com/embed/tournament/3923/season/63760/standings/1.%20liga%2024%2F25?widgetTitle=1.%20liga%2024%2F25&showCompetitionLogo=true