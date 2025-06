Alcaraz, Bublik, Kesslerjeva osvojili lovorike pred Wimbledonom

Španec Carlos Alcaraz je zmagovalec teniškega turnirja serije ATP 500 v Londonu. V finalu v Queen'su je imel precej dela, preden je po dveh urah in desetih minutah s 7:5, 6:7 (5) in 6:2 ugnal Čeha Jirija Lehečko in osvojil glavni del pogače iz 2,5 milijona evrov velikega nagradnega sklada.

Alcaraz je na travi dobil 25 od zadnjih 26 dvobojev ter potrdil vlogo favorita za turnir v Wimbledonu. Pred tem je v peščenem delu sezone osvojil Monte Carlo, Rim in Roland Garros, izgubil je le finale v Barceloni. Skupaj ima 22-letnik že pet turnirskih zmag v 2025, saj je bil najboljši tudi na trdi podlagi v Rotterdamu.

Forma je res izjemna. Alcaraz ni izgubil dvoboja vse od Barcelone oz. 20. aprila, ko ga je v finalu ugnal Danec Holger Rune. Od takrat je nanizal 18 zaporednih zmag, kar je njegova najdaljša serija v karieri.

Za 29-letnega Lehečko, 30. na lestvici ATP, je bil današnji finale največji finale v karieri, saj je oba naslova doslej v Avstraliji 2024 in 2025 dosegel na turnirjih serije 250. Močno pa so se o finalu razpisali mediji v njegovi domovini, saj je bil po letu 1990 in Ivanu Lendlu prvi češki finalist tega turnirja.

Prvi niz je odločila 11. igra, ko je Čeh izkoristil edino žogico za odvzem servisa. Španec je svojo v peti igri zapravil. V drugem sta oba igralca svoje servise dobila zanesljivo, tudi v podaljšani igri je bil izid še 5:5, nato je obe točki osvojil Alcaraz. V zadnjem je Španec povedel s 4:1, niz pa končal z drugim odvzemom servisa.

Poraz Medvedjeva

Kazahstanec Aleksander Bublik, 45. igralec sveta, je zmagovalec teniškega turnirja ATP 500 v Halleju v Nemčiji z nagradnim skladom 2,5 milijona evrov. V finalu je ugnal tretjepostavljenega Rusa Danila Medvedjeva s 6:3, 7:6 (4).

Bublik je v Nemčiji opozoril, da bo še kako nevaren tudi na bližnjem grand slamu v Wimbledonu. V drugem krogu je postal prvi igralec izven prvih 20 na svetu, ki je v zadnjih dveh letih premagal Italijana Jannika Sinnerja, trenutno prvega tenisača na svetu.

Aleksander Bublik je premagal Danila Medvedjeva. FOTO: Carmen Jaspersen/AFP

Z današnjo zmago, četrtfinalom na Roland-Garrosu in finalom v Halleju pa se bo na novi lestvici zavihtel med prvih 35 igralcev ATP. V 12. finalu v karieri je dosegel peto zmago, drugo v Halleju po letu 2023 in prvo po slavju lani v Montpellierju.

Medvedjev si je s finalom, tega je igral prvič po 15 mesecih, zagotovil vrnitev v top 10 igralcev na ponedeljkovi lestvici ATP. Število njegovih turnirskih zmag ostaja zaokroženo na 20.

V prvem nizu je odločala osma igra, ko je Bublik odvzel servis Rusu. Slednji je imel priložnost le v uvodni igri. V drugem nizu je imel Medvedjev točko za odvzem servisa v 11. igri. V podaljšani igri je Rus vodil že s 4:1, nato pa je Kazahstanec osvojil šest točk zaporedoma in po uri in 23 minutah tudi turnir.

Kesslerjeva zmagala v Nottinghamu

Američanka McCartney Kessler je zmagovalka travnatega teniškega turnirja WTA v Nottinghamu. V današnjem finalu je v dveh nizih s 6:4 in 7:4 premagala Ukrajinko Dajano Jastremsko s 6:4, 7:4. Američanka je po Hobartu slavila že drugič letos, skupno pa tretjič, saj je bila lani najboljša v Clevelandu.

McCartney Kessler se je veselila tretje lovorike v karieri. FOTO: Andrew Boyers/Reuters

Dvoboj je trajal uro in 44 minut. V prvem je Američanka Ukrajinki odvzela dva servisa za vodstvo s 5:2, Ukrajinka se je nato približala na 5:4, v odločilni deseti igri pa se Kessler ni več zatresla roka. V drugem nizu je Američanka povedla s 5:3, Jastremska je izenačila, a v 11. igri spet izgubila svoj servis.