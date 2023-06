Đoković navdušen, ker so ga s tribun spremljali tudi nogometni asi

V nadaljevanju preberite:

Drugi turnir sezone za teniški grand slam za konec ni ponudil senzacije: prestižnih zmag sta se za konec veselila Novak Đoković in Iga Šwiatek. Kako je zdaj na večni lestvici zmagovalcev v moški ter v skupni konkurenci? Kakšna je primerjava Ruudovega letošnjega poraza z lanskim v pariškem finalu? Kako razmišlja srbski zvezdnik o vzhajajočem norveškem asu? Kdo med nogometnimi asi si je ogledal v živo finale Roland-Garrosa? In kaj pravi Poljakinja glede svoje vladavine v tenisu skupaj s tekmicama iz Belorusije in Kazahstana?