Kaja Juvan do največjega uspeha po vrnitvi

Slovenska teniška igralka Kaja Juvan se je uvrstila v finale turnirja serije WTA 125 v francoskem Saint-Maloju. Z dvakrat 6:4 je premagala Švicarko Viktorijo Golubić, v finalu turnirja z nagradnim skladom 100.000 evrov pa jo čaka nekdanja števila ena na svetu, Japonka Naomi Osaka.

Za 24-letno Ljubljančanko je to najboljši rezultat po vrnitvi na turnejo. Od sredine januarja, ko je Kaja Juvan prekinila skoraj enoletni tekmovalni premor, je bil to njen 23. dvoboj. Dobila jih je 16. Juvanova je turnir v Franciji začela kot 515. igralka lestvice WTA, preboj v finale pa ji na naslednji lestvici WTA že zagotavlja uvrstitev okoli 350. mesta.

Slovenska reprezentantka lahko na podlagi zaščitenega rankinga izbira določeno število turnirjev za to sezono, sicer pa nastopa na tekmovanjih nižjega ranga.

Polfinale je bil za Kajo Juvan prvi dvoboj v Saint-Maloju na dva niza. Trajal je uro in 40 minut. Pred tem je premagala tretjo nosilko in 70. igralko na svetu Katie Volynets iz ZDA, Belgijko Greet Minnen (90.) in Švicarko Celine Naef (180.).

Njena tekmica v finalu v nedeljo ob 14. uri, 27-letna japonska zvezdnica, ki se vrača na teniška igrišča po rojstvu otroka julija 2023, je bila v polfinalu boljša od domačinke Leolie Jeanjean s 6:2, 4:6 in 6:0.

Naomi Osaka, ki je bila na vrhu lestvice WTA nazadnje januarja 2019 in ki se lahko pohvali s štirimi naslovi s turnirjev za grand slam, je trenutno na 55. mestu lestvice WTA. S Kajo Juvan se še ni srečala.