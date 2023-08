Tudi dež je pomagal Alcarazu do preobrata

Američan Tommy Paul je trn v peti Španca Carlosa Alcaraza, na trdi podlagi mu igra Paula res ne ustreza, kar se je pokazalo tudi prejšnji teden v četrtfinalu mastersa v Torontu. Paul je tisti dvoboj dobil s 6:3, 4:6 in 6:3, v osmini finala prestižnega turnirja serije 1000 v Cincinnatiju pa sta si Alcaraz in Paul spet stala nasproti.

Še nekrat več je Američan začel silovito, v šesti igri je odvzel servis Alcarazu in tri igre kasneje serviral za zmago v prvem nizu, a ni zdržal in Alcaraz je izenačil na 5:5. Za prvi niz je odločala podaljšana igra, tudi v njej je Alcaraz zaostajal s 3:5, a je še enkrat več imel bolj trdne živce od 26-letnega Paula in podaljšano igro dobil z 8:6.

Tudi v drugem nizu sta bila igralca zelo izenačena, spet je odločala podaljšana igra, v njej pa je Paul prestavil v višjo prestavo in jo dobil s kar 7:0. V drugem nizu je pri vodstvu Alcaraza s 4:3 začel padati dež, igralca sta morala za uro in pol zapustiti igrišče, po prekinitvi pa je Španec povišal na 5:3. Nato je dež še enkrat prekinil tekmo, po povratku pa je Alcaraz dokončal delo za zmago s 6:3.

Tommy Paul je na trdi podlagi našel recept za prvega igralca sveta. Foto Aaron Doster/AFP

"Po dežju sem se znašel odlično, dobil sem obe igri, bilo pa je zelo napeto. Poraz prejšnji teden v Torontu me je dodatno motiviral. Ta teden sem dvignil nivo svoje igre, z vsako tekmo sem boljši na trdi podlagi," je po zmagi povedal Alcaraz, ki pili formo za naskok na zmago na OP ZDA.

V ženski konkurenci se nam v četrtfinalu obeta poslastica, nasproti si bosta stali prva igralka sveta Iga Swiatek in zmagovalka Wimbledona Marketa Vondorušova.

Cincinnati, ATP 1000 (6.050.000 evrov), izidi:

osmina finala:

Carlos Alcaraz (Špa/1) - Tommy Paul (ZDA/14) 7:6 (6), 6:7 (0), 6:3;

Hubert Hurkacz (Pol) - Stefanos Cicipas (Grč/4) 6:3, 6:4;

Alexei Popyrin (Avs) - Emil Ruusuvuori (Fin) 6:2, 1:6, 6:3;

Alexander Zverev (Nem/16) - Danil Medvedjev (Rus/3) 6:4, 5:7, 6:4;

Max Purcell (Avs) - Stan Wawrinka (Švi) 6:4, 6:2;

Adrian Mannarino (Fra) - Mackenzie McDonald (ZDA) 6:4, 3:0, b.b.;

Taylor Fritz (ZDA/9) - Dušan Lajović (Srb) 5:0, b.b.;

Novak Đoković (Srb/2) - Gael Monfils (Fra) 6:3, 6:2;

Cincinnati, WTA 1000 (2.555.505 evrov), izidi:

osmina finala:

Iga Swiatek (Pol/1) - Zheng Qinwen (Kit) 3:6, 6:1, 6:1;

Marketa Vondroušova (Češ/10) - Sloane Stephens (ZDA) 7:5, 6:3;

Karolina Muchova (Češ) - Maria Sakari (Grč/8) 6:3, 2:6, 6:3;

Jasmine Paolini (Ita) - Jelena Ribakina (Kaz/4) 4:6, 5:2, b.b.;

Cori Gauff (ZDA/7) - Linda Noskova (Češ) 6:4, 6:0;

Marie Bouzková (Češ) - Jessica Pegula (ZDA/3) 6:4, 6:0;

Ons Jabeur (Tun/5) - Donna Vekic (Hrv) 5:2, b.b.;

Aryna Sabalenka (Blr/2) - Darja Kasatkina (Rus/14) 6:3, 6:3;