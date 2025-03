V pričakovanju drugega otroka postala direktorica

Angelique Kerber je bila nekoč št. 1 svetovne teniške lestvice in obenem tudi v Nemčijo vrnila izjemno priljubljenost tenisa, za katero ste nekoč pred njo skrbela Boris Becker in Steffi Graf. Po vsej Nemčiji in tudi drugod med ljubitelji teniške igre je občutila izjemno podporo tako zaradi odličnih predstav in tudi treh lovorik na turnirjih za grand slam kot zaradi prijaznosti in uglajenega obnašanja.

Zdaj je v pričakovanju drugega otroka, obenem pa je dobila novo delovno mesto: postala je direktorica turnirja WTA v Bad Homburgu, ki med 21. in 28. junijem za teniške igralke predstavlja odskočno desko pred Wimbledonom. »Zame je to izjemna čast, saj mi je ta turnir posebej pri srcu,« je poudarila 37-letnica, ki je na prvem turnirju v tem kraju, leta 2021, osvojila lovoriko.

Tokrat pa je kot direktorica napovedala močno zasedbo igralk, med drugim tudi prihod Ige Šwiatek. Kerberjeva sicer zaradi družinskih korenin, tekoče govori poljski jezik.