Dvojno francosko slavje, Jakov Fak 19.

Francoza Eric Perrot in Quentin Fillon Maillet sta na moški biatlonski tekmi s skupinskim štartom za svetovni pokal na Pokljuki osvojila prvi mesti. Tretji je bil vodilni v svetovnem pokalu, Norvežan Sturla Holm Lægreid. Edini Slovenec Jakov Fak je osvojil 19. mesto.

Četrtkov slovenski junak Pokljuke Jakov Fak je tudi sobotno formulo 1 svetovnega biatlona, kot poznavalci radi poimenujejo tekmo s skupinskim štartom, začel dobro in s strelsko ničlo v uvodu ostal del vodilne skupine.

Po napaki na drugem postanku pa je bil 19., v skupini, ki je čakala na napake tekmecev. V ospredju so si lepo prednost že nabrali Šved Sebastian Samuelsson, Francozi Quentin Fillon Maillet, Eric Perrot, Fabien Claude in vodilni v svetovnem pokalu, Norvežan Sturla Holm Lægreid, blizu je bil Švicar Nicklas Hartweg.

Francoska trojka in Samuelsson so nadaljevali brez napake, Fak pa je še drugič zavil v kazenski krog in obdržal 19. mesto. Quentin Fillon Maillet in Eric Perrot sta večala prednost na progi in si na zadnjem postanku lahko privoščila kazenski krog, pa vseeno prva odšla v zadnji krog, 14 sekund zaostanka je imel po novem Lægreid, 27 pa Claude, s čimer je bil praktično odprt le še boj za zmago. Fak je šel z drugo ničlo dneva na progo kot 17.

V finišu je imel več moči mlajši 23-letni Perrot, ki je dosegel tretjo zmago v pokalu, uspehom pa letos dodal tudi naslov svetovnega prvaka v Švici na posamični tekmi. Močno je zaostanek zmanjšal Lægreid na tretjem mestu, ki pa je v končnici popustil. Vseeno je zalogo točk pred edinim izzivalcem v boju za veliki kristalni globus, rojakom Johannesom Thingnesom Bøjem, ki zaradi bolezni ni nastopil, pred finalom v Oslu povišal že na 104 točke. Fak je v zadnjem krogu dve mesti izgubil.

V nedeljo bosta na Pokljuki še tekmi mešanih parov in mešanih štafet, uradno pa se bo na tekmi od slovenskih navijačev poslovil tudi Fak, ki je najavil zadnji nastop na domači tekmi.