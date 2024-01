Francozi so se prebudili iz zimskega spanja

Teden dni po zmagah Cypriena Sarrazina na dveh smukih v Kitzbühelu je tokrat v Garmisch-Partenkirchnu navdušil še en Francoz. Nils Allegre je zmagal na superveleslalomu. To je bila njegova prva zmaga v svetovnem pokalu alpskih smučarjev v karieri. Slovenca Martin Čater in Miha Hrobat nista osvojila točk, tekmo sta končala na 46. oziroma 55. mestu.

Tridesetletni Francoz je najboljši izid dneva postavil kot 18. na štartu. Na koncu je za 18 stotink sekunde premagal Italijana Guglielma Bosca, ki je tako kot Allegre prišel do svojih prvih stopničk v svetovnem pokalu. Tretje mesto je osvojil Švicar Loic Meillard, ki je zaostal 25 stotink sekunde. Allegre je zelo dobro začel zimo, pred zmago je bil četrti na smuku v Val Gardeni.

Velika favorita Švicar Marco Odermatt in Francoz Sarrazin, ki sta se od Bormia zadnji mesec izmenjevala na prvih mestih smukov, sta bila izrinjena s stopničk in sta zasedla četrto oziroma 11. mesto. Odermatt, ki prvič ni bil del zmagovalnega odra na superveleslalomih od marca 2022, ostaja na vrhu tako skupnega kot superveleslalomskega seštevka.

V Nemčiji so se organizatorji dobro spopadli z zahtevnimi vremenskimi pogoji in pripravili dobro snežno podlago za vse smučarje. Razlike med smučarji so bile zelo majhne, 15 se jih je zvrstilo v eni sekundi, a med njimi ni bilo Slovencev. Zaostanek Čatra je na 46. mestu tega superveleslaloma znašal 1,85 sekunde, Hrobat pa je bil celo zadnji med uvrščenimi, povsem na repu razpredelnice z zaostankom 2,60 sekunde.

Svetovni pokal alpskih smučarjev se bo v nedeljo nadaljeval z drugim superveleslalomom, ki bo na sporedu na tem prizorišču v Nemčiji. Na tem bosta prav tako nastopila dva Slovenca. A bo Hrobata, ki se je zadnji teden soočal z zdravstvenimi težavami, zamenjal Rok Ažnoh.

Slovenci v superveleslalomu ne blestijo. Za edine superveleslalomske točke na moških tekmah je v tej zimi poskrbel Čater s 26. mestom v Val Gardeni. »Na koncu se je izkazalo, da je bila tekma zelo lepa. Kljub visokim temperaturam je proga omogočala dobro smučanje. Žal Martin in Miha nista smučala dobro. Miha je bil v preteklem tednu bolan in ni treniral, Martin pa je bil na treningih dober, a mu ni uspelo prenesti smučanja na tekmo. V tako izenačeni konkurenci, s takšnima vožnjama ni mogoče računati na točke,« je razplet pospremil slovenski trener Aleš Gorza. Ta v nedeljo upa na boljši slovenski rezultat.