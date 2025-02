Ilka do najboljše uvrstitve v sezoni

Avstrijka Cornelia Hütter je zmagala v smukaški preizkušnji za svetovni pokal alpskih smučark v Kvitfjellu na Norveškem. Avstrijka je za 0,15 sekunde ugnala Nemko Emmo Aicher, tretja je bila Američanka Breezy Johnson. Edina Slovenka Ilka Štuhec je osvojila sedmo mesto in prišla do najboljše uvrstitve v sezoni.

Dvaintridesetletna Avstrijka, lanska zmagovalka smukaškega seštevka, je dosegla deveto zmago v karieri v svetovnem pokalu, tretjo letošnjo, od tega drugo smukaško po Beaver Creeku. Za presenečenje pete letošnje smukaške tekme v svetovnem pokalu je z drugim mestom poskrbela 21-letna Aicherjeva, ki se je na oder za zmagovalke povzpela s štartno številko 27. Za Nemko so to prve stopničke v karieri v svetovnem pokalu.

Na tretjem mestu je na progi Olympiabakken z zaostankom 40 stotink sekunde končala novopečena smukaška svetovna prvakinja, Američanka Breezy Johnson. Edina slovenska predstavnica Ilka Štuhec je s sedmim mestom dosegla najboljšo uvrstitev v letošnji sezoni, tretjič se je uvrstila med prvo deseterico.

Štiriintridesetletna Slovenka se je na progo pognala s štartno številko pet. Začela je nekoliko počasneje, a v pomembnejšem delu proge stopnjevala hitrost in kar nekaj časa pridobila. Prednost je zadržala tudi v spodnjem delu in v prihodu v cilj takrat prevzela vodstvo.

Do konca so jo ob najhitrejših treh prehitele še tri italijanske smučarke, Sofia Goggia (+0,44), Federica Brignone (+0,51), sicer vodilna tako v smukaški razvrstitvi kot v skupnem seštevku svetovnega pokala, in Laura Pirovano (+0,55). Štuhčeva je na koncu za zmagovalko zaostala 0,71 sekunde.

V Kvitfjellu v soboto sledi še ena smukaška preizkušnja, začela se bo ob 10.30, v nedeljo pa bo na sporedu še superveleslalom.