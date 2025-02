Kanadčani imajo rojaka, hokejsko legendo Wayna Gretzkyja, za izdajalca

Vse več prebivalcev kanadskega mesta Edmonton od mestnih oblasti zahteva, da spremenijo ime ulice Wayne Gretzky Drive Northwest, poimenovane po hokejski legendi Waynu Gretzkyju. Razlog? Gnus, povezan z njegovo podporo ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu. Zdi se, da Wayne Gretzky v luči ameriško-kanadskega spora, ki temelji na carinski vojni, ki jo je sprožil Trump, ter njegovem nenehnem spodkopavanju avtonomije Kanade in namigih, da naj postane 51. ameriška zvezna država, počasi sodi med žrtve vse večje zamere Kanadčanov do sosedov.

V deželi javorjevega lista je prišlo do ogromnega premika v dojemanju ZDA. Kanadčani množično odpovedujejo potovanja v južno sosedo, ljudje v trgovinah se izogibajo ameriškim izdelkom, žvižganje med ameriško himno pred športnimi dogodki je postalo nov vsakdanjik. Le vprašanje časa je bilo, kdaj bo Kanadčane razjezil odnos Gretzkyja, ki že leta odkrito podpira Donalda Trumpa. Ne samo, da je The Great One reden obiskovalec Mar-a-laga, posestva sedanjega ameriškega predsednika, temveč sta bila sam in njegova žena med povabljenimi gosti na inavguraciji.

Wayne Gretzky je igral tudi za Los Angeles Kings. FOTO: Gary Hershorn/Reuters

Mestni svet Edmontona prejema vse več glasov ogorčenih prebivalcev mesta, ki ne želijo, da bi ena od ulic glavnega mesta Alberte bila poimenovana po Gretzkyju. »Dejstvo, da se nekdo, na katerega smo mnogi gledali kot na junaka, zdaj tako vede, je milo rečeno razočaranje, pravzaprav boli. Nima smisla se ga oklepati kot hokejske legende in simbola te države, če ne vidi protislovja med tem, od koder prihaja, in tem, kar trenutno predstavlja. Kanada mu očitno ne pomeni nič,« je bilo eno od sporočil.

The Great One se je v ZDA preselil leta 1988, ko je zamenjal klubske barve in iz Edmonton Oilers prestopil v Los Angeles Kings. Njegova žena je Američanka Janet Jones, on ima že dolgo časa dvojno državljanstvo. S svojimi petimi otroki stalno živi v ZDA, Gretzky in Donald Trump se poznata že leta in ju skupaj videvajo igrati golf. Novembra je celotna hokejistova družina praznovala Trumpovo zmago na predsedniških volitvah.

Koliko Waynu Gretzkyju še pomeni Kanada? FOTO: Shaun Best/Reuters

Trump je pred kratkim v pogovoru z Gretzkyjem celo izjavil, da bi moral The Great One postati guverner zvezne države Kanade znotraj ZDA. »Wayne je moj prijatelj in želi, da sem srečen, zato nekako tiho govori o tem, da Kanado ohranimo kot ločeno državo, namesto da bi postala dragocena in lepa 51. država, ki bi plačevala veliko nižje davke, s svobodno in močno vojsko in cvetočim gospodarstvom,« je zapisal Trump na družabnih omrežjih.

Ob tem velja dodati, da so Gretzkyja v Kanadi kritizirali tudi zaradi vedenja pred finalno tekmo proti ZDA na nedavnem turnirju štirih narodov, ko je bil eden od dveh legend obeh moštev, ki sta se pojavila na igrišču. Za razliko od kapetana zlate reprezentance ZDA z zimskih olimpijskih iger v Lake Placidu Mika Eruzioneja ni nosil reprezentančne majice, temveč obleko. Navijači so mu tudi očitali, da je predstavnike ZDA pozdravil z dvignjenim palcem, medtem ko podobne geste do kanadskih hokejistov ni bilo opaziti.