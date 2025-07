Ljubno dobilo prvo zeleno luč za gradnjo velikanke

Mednarodna smučarska in deskarska zveza FIS je izrazila uradno podporo načrtovani izgradnji nove skakalnice na Ljubnem ob Savinji, je v sporočilu za javnost zapisala Smučarska zveza Slovenije (SZS). To je sicer prvi korak k morebitni izgradnji velike skakalnice, s katero bi na Ljubnem zadostili zahtevam sodobnih mednarodnih tekmovanj.

Po besedah SZS je podpora FIS pomembno mednarodno priznanje sicer tradicionalnemu prizorišču tekem. Obenem pa predstavlja pomemben korak za prihodnost skakalnega športa. V uradnem pismu podpore je direktor svetovnega pokala v smučarskih skokih Sandro Pertile poudaril strateški pomen projekta ne le za lokalno okolje, temveč tudi za razvoj smučarskih skokov na svetovni ravni.

FOTO: Jože Suhadolnik

»Z več kot 70-letno tradicijo se je Ljubno uveljavilo kot eno najbolj spoštovanih prizorišč v mednarodnih smučarskih skokih,« je zapisal Pertile in dodal: »To je kraj, ki ni le tehnično dovršen in organizacijsko izvrsten, temveč ima tudi močno srce za šport, še posebej za ženske skoke.«

Ljubno je od leta 2011 stalnica koledarja svetovnega pokala v ženskih skokih in velja za najmlajše in najmanjše mesto, ki je kadarkoli gostilo takšno tekmovanje. Vendar pa trenutna infrastruktura, predvsem obstoječa skakalnica v velikosti 94 m, ne zadošča več zahtevam sodobnih mednarodnih tekmovanj. Fis tako pozdravlja predlog za izgradnjo nove, 160-metrske skakalnice (140 m kalkulacijske točke), ki bi Ljubno uvrstila med vodilna svetovna prizorišča.

»Ta skakalnica bi bil pomemben in napreden korak v razvoju skakalnega športa. S tem bi Ljubno postalo eno prvih prizorišč na svetu s sodobno 'velikanko' oziroma tipom skakalnice, ki predstavlja prihodnost našega športa,« je prepričan Pertile.

Ljubno je mala Planica. FOTO: Grega Valančič

Nova skakalnica ne bi pomenila le infrastrukturnega napredka, temveč bi tudi dolgoročno zagotovila obstoj ženskih tekem najvišje ravni na Ljubnem ter odprla vrata za prihodnje organizacije tekem svetovnega pokala za moške. »S takšnim projektom bi Ljubno postalo zgled drugim organizatorjem. Hkrati bi dokazali, da lahko tudi manjše okolje z jasnim ciljem in pravo vizijo sooblikuje prihodnost skakalnega športa,« dodaja direktor FIS.

Krovna mednarodna zveza v pismu vse deležnike, od lokalnih skupnosti, državnih organov do športnih in infrastrukturnih partnerjev, poziva, naj prepoznajo dolgoročne koristi naložbe. Gre namreč za projekt, ki ima moč povezovati, navdihovati in krepiti položaj Slovenije kot ene ključnih držav v svetu smučarskih skokov.

»Močno podpiram to pobudo in verjamem, da bo postavila nove standarde tako na organizacijski kot tudi športni ravni. Ljubno si to zasluži,« je sklenil Pertile.