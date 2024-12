Mikaela Shiffrin bo na okroglo 100. bo še počakala

Ameriška alpska smučarka Mikaela Shiffrin bo morala počakati na jubilejno 100. zmago v svetovnem pokalu. Po grdem padcu v drugi vožnji veleslaloma v Killingtonu so iz ameriškega tabora sporočili, da 29-letna smučarka na današnjem slalomu ne bo nastopila.

Shiffrin je v soboto najbolje opravila s prvo veleslalomsko progo, na drugi pa na ciljni strmini grdo padla. Posnetki kažejo, da je Shiffrin nerodno zajela vratca, obrnilo jo je na glavo ter jo vrglo v zaščitne mreže. Po neugodnem padcu je obsedela ob zaščitnih mrežah, s proge so je morali evakuirati.

Poškodba pa bržkone ni prehuda. Smučarka se je navijačem oglasila preko platforme X in jih potolažila, da ni razloga za skrb. »Res ni preveč razlogov za skrb, res pa je, da se ne morem premikati. Ima veliko odrgnino in nekaj me je kar prebodlo,« mediji povzemajo smučarko.

»Res se ne morem premikati, a vsi izvidi so videti v redu in žal mi je, da sem vas prestrašila. Hvala vsem za podporo in skrbi,« je še zapisala.

Mikaela Shiffrin je ušla hujši poškodbi. FOTO: Marc Desrosiers /Usa Today Sports Via Reuters Con

Shiffrin je slalom v Killingtonu v Vermontu v sedmih nastopih dobila kar šestkrat v karieri. Za tokratno izvedbo je sporočila, da si jo bo le ogledala in le navijala.

Shiffrin je že lep čas absolutna rekorderka po številu zmag v svetovnem pokalu, ki ga je prej s 86 zmagami imel v lasti legendarni švedski alpski smučar Ingemar Stenmark, ki ga je Shiffrin na večni lestvici prehitela 11. marca 2023. V ženski konkurenci jih je 82 zbrala njena rojakinja Lindsay Vonn, ki pa po petih letih premora napoveduje vrnitev na bele strmine. Shiffrin zdaj s stotico lovi nov mejnik v zgodovini športa.

Dvakratna olimpijska in sedemkratna svetovna prvakinja Shiffrin je prvo zmago v svetovnem pokalu dosegla 20. decembra 2012 na slalomu v Aareju pri vsega 17 letih in prehitela tudi takrat legendarno Slovenko Tino Maze, ki je osvojila tretje mesto. V naslednji sezoni je v Sočiju z 18 leti prvič postala olimpijska prvakinja.