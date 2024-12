Mikaela Shiffrin na nepričakovan operativni poseg

Superzvezdnica alpskega smučanja Mikaela Shiffrin je prek družbenih omrežij sporočila, da je prestala malo nepričakovano operacijo po nesreči, ki jo je prejšnji mesec utrpela po grdem padcu na veleslalomu v Killingtonu. »V četrtek zvečer sem imela malce nepričakovano operacijo, potem ko sem se počutila slabo,« je dejala na instagramu.

Shiffrin je objavila videoposnetek iz bolnišnice po operaciji. »Prestala sem manjšo, nepričakovano operacijo. Imela sem majhno luknjo, globljo od rane, napolnjeno s starim hematomom, iz katerega ni bilo ustrezne drenaže,« je med drugim zapisala Shiffrinova in dodala, da bo sproti obveščala o nadaljnjih načrtih v naslednjih nekaj tednih.

Devetindvajsetletna Američanka, dvakratna olimpijska prvakinja in sedemkratna svetovna prvakinja, je 30. novembra v Killingtonu na veleslalomu lovila jubilejno zmago. Po prvi vožnji veleslaloma je vodila, v drugi vožnji pa je nevarno padla in zadela mrežo, ki je varovala traso ter pri tem utrpela hudo poškodbo mišice in predrtje trebušne votline.

Lovila je zgodovinsko 100. zmago v svetovnem pokalu, a je morala lov odložiti. Bila bi velika favoritinja za dokončanje stoletja zmag brez primere. »Delila bom več posodobitev, ko bomo vedeli več o tem, kaj nas čaka v naslednjih tednih,« je zapisala Mikaela Shiffrin, ki je najuspešnejša alpska smučarka v zgodovini.

Marca 2023 je podrla rekord Šveda Ingemarja Stenmarka, ki je zbral 86 zmag v svetovnem pokalu, novembra je v Gurglu v Avstriji dosegla svojo zmago številka 99.