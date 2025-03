Največji nordijski kombinatorec vseh časov

Najboljši nordijski kombinatorec zadnjega obdobja, Norvežan Jarl Magnus Riiber, se je od svetovnih prvenstev poslovil z zlato kolajno, že tretjo na prvenstvu v Trondheimu. Zmagal je tudi na klasični preizkušnji na veliki skakalnici, zmago si je praktično zagotovil že po skokih.

Z zaostankom minute in desetih sekund je drugo mesto zasedel njegov rojak Jørgen Grabaak, tretji pa je bil Nemec Vinzenz Geiger, ki je preprečil, da Norvežani niso zasedli prvih treh mest, v troboju za drugo mesto je bil namreč hitrejši od Jensa Luråsa Oftebroja.

Vid Vrhovnik je po zelo solidnem skoku, po katerem je zasedal 18. mesto, v desetkilometrskem teku nazadoval na 27., zaostal je štiri minute in 41 sekund, Gašper Brecl je bil 39. (+ 6:40).

Riiber, ki se po koncu sezone zaradi kronične črevesne bolezni poslavlja od tekmovanj, je imel že po skoku minuto in 14 sekund prednosti pred najbližjim zasledovalcem, tako da velikih dvomov, ali bo zabeležil novo zmago, ni bilo.

To je bila že njegova 11. zmaga na svetovnih prvenstvih, poleg najžlahtnejših kolajn ima še tri srebrne in eno bronasto. To ga uvršča na sedmo mesto na lestvici najboljših udeležencev nordijskih SP. Je tudi rekorder po številu zmag v svetovnem pokalu, nima pa posamične kolajne z olimpijskih iger.

»Kljub temu je zame najboljši kombinatorec vseh časov. Brez dvoma,« je prepričan Geiger.