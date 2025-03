Norveški as potrdil, da je kralj smučarskega teka

Švicarka Nadine Fähndrich in Norvežan Johannes Høsflot Klaebo sta zmagovalca današnje šprinterske preizkušnje smučarskih tekačev in tekačic za svetovni pokal v Tallinnu. Klaebo si je tako dve posamični tekmi pred koncem sezone že zagotovil peti veliki kristalni globus. Slovencev ni bilo v izločilnih bojih.

Za Klaeba je bila to že 96. zmaga med svetovno elito. Šestkratni svetovni prvak iz domačega Trondheima je tudi v estonski metropoli premagal tekmece in si zagotovil veliki kristalni globus. To mu je uspelo petič po sezonah 2017/18, 2018/19, 2021/22 in 2022/23. S tem se je na drugem mestu večne lestvice izenačil s Švedom Gundejem Svanom. Na vrhu je Klaebov rojak Bjørn Daehlie s šestimi skupnimi zmagoslavji.

Johannes Høsflot je za 57. zmago v šprintih na tekmah svetovnega pokala in etapah novoletne turneje premagal rojaka Haralda Østberga Amundsena in Francoza Julesa Chappaza, ki sta si delila drugo mesto z zaostankom 18 stotink sekunde. Klaebo se je z zmago še približal sedmemu malemu kristalnemu globusu v seštevku šprintov.

V kvalifikacijah je od Slovencev najvišje posegel Miha Šimenc s 37. mestom in osvojil 14 točk za svetovni pokal. Vili Črv na 52., Nejc Štern na 57. in Anže Gros na 69. mestu so ostali praznih rok.

Anja Mandeljc pristala na 44. mestu

V ženski konkurenci je bila Anja Mandeljc v kvalifikacijah 44., Eva Urevc pa po prijavi na štartnem seznamu ni nastopila. Najhitrejša je bila Nadine Fähndrich, za katero je bila to šesta zmaga med elito. Na koncu je za 0,98 sekunde ugnala Švedinjo Majo Dahlqvist, za 1,3 sekunde pa Američanko Julio Kern. Na tekmi v Tallinnu ni nastopila švedska svetovna prvakinja Jonna Sundling.

Mali kristalni globus v šprintih si je tekmo pred koncem zagotovila Finka Jasmi Joensuu, danes sicer šesta. Veliki kristalni globus je že na prejšnji postaji svetovnega pokala v Oslu pripadel Američanki Jessie Diggins.

Od jutri do nedelje bo v Lahtiju na sporedu finale sezone. Na sporedu bosta posamični in ekipni šprint ter za konec v nedeljo še maratonski preizkušnji na 50 km.