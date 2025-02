Slovenci so se borili za Zajca, Avstrijec je Poljake pustil na cedilu

Na Poljskem se še ni polegel prah po nepričakovanem odstopu Alexandra Stöckla z mesta direktorja Poljske smučarske zveze za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo. Povod za to naj bi bil televizijski intervju predsednika poljske zveze Adama Małysza, v katerem nekdanji vrhunski smučarski skakalec kritizira delo Avstrijca v vlogi direktorja. Slednjemu pa po Stöcklovih lastnih besedah kaj podobnega nikoli ni povedal na štiri oči.

»Želeli smo, da bi bil Stöckl vodja celotne strukture smučarskih skokov. Vendar menimo, da se je preveč zbližal z ekipo, malce manjka oddaljenosti. Videli tudi smo, kako so se Slovenci po diskvalifikaciji Timija Zajca na mešani ekipni tekmi v Willingenu znali bojevati zase. Glavni trener Thomas Thurnbichler je želel, da se Stöckl bori za našo poljsko ekipo. Bil pa je preveč neodziven. Mi je pa bilo všeč, da je Alex svojo analizo za izboljšanje izidov predstavil našim trenerjem. Nakazal nam je, naj se ne osredotočamo toliko na opremo, temveč na tehniko. Avstrijci so jo izpopolnili, zato so najboljši,« je dejal predsednik Poljske smučarske zveze.

Predsednik Poljske smučarske zveze Adam Małysz ima, tudi zaradi slabih rezultatov udarnih skakalnih adutov, cel kup skrbi. FOTO: Miha Šimnovec

Norveški časopisi pa mečejo novo luč na razhod Alexandra Stöckla s Poljaki. Avstrijec ni bil zaposlen le na Poljskem, temveč je od oktobra delal tudi na Norveškem na položaju, ki ni povsem povezan s smučarskimi skoki. Stöckl je oktobra namreč začel delati v gradbenem podjetju, kjer je bil zaposlen kot specialist za razvoj menedžmenta.

Nekdanji direktor poljske zveze je ob odpovedi navedel, da je poskušal vzpostaviti stik z Małyszem, a ni prejel nobenega odgovora. Izkazalo se je, da to ne drži povsem. Adam Małysz je imel dejansko težave s telefonom, vendar je na koncu z Avstrijcem stopil v stik po elektronski pošti. Določen je bil celo datum srečanja, ki naj bi bilo to sredo. Morebiti Małyszeve besede le niso tako užalile Avstrijčevega ponosa, temveč so bile dober izgovor za odpoved poljske službe.