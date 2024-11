Slovenec bolje tekel kot skakal

Nemški nordijski kombinatorci so na drugi tekmi sezone povsem pokorili konkurenco. V Ruki so zasedli prva tri mesta, po zaslugi odličnega skoka je po skoraj šestih letih posta zmagal Johannes Rydzek, ki je imel na cilju skoraj minuto prednosti pred Julianom Schmidom, tretje mesto je zasedel Vinzenz Geiger, četrto pa Norvežan Jarl Magnus Riiber.

Rydzek ima v svojih vitrinah dve zlati olimpijski medalji in šest naslovov svetovnega prvaka, vendar je imel v zadnjih letih težave in do tokrat ni zmagal na tekmi svetovnega pokala že od januarja 2019.

Boljše kot dan prej je nastopil Vid Vrhovnik, po 32. mestu po skoku na veliki skakalnici, je v desetkilometrskem teku napredoval na 26. (17. čas teka). Gašper Brecl je bil 41. in za las ostal brez točk svetovnega pokala.

V nedeljo bo v Ruki še tekma s skupinskim štartom.