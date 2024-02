Slovenski kvartet na 13. mestu

Francoske biatlonke Lou Jeanmonnot, Sophie Chauveau, Justine Braisaz-Bouchet in Julia Simon so zmagale v štafetni preizkušnji na 4 x 6 km na svetovnem prvenstvu v češkem Novem Mestu. Srebro so osvojile Švedinje, bron pa Nemke. Slovenska četverica je po slabšem začetku končala na 13. mestu.

V boju za zmago se je prvim favoritinjam Francozinjam položaj zapletel v drugi predaji, ko je morala Sophie Chauveau kar dvakrat v kazenski krog. V vodstvu so bile dolgo presenetljivo Estonke, a so jih v tretji predaji izkušenejše in boljše zasedbe prehitele.

Takrat je tudi Justine Braisaz-Bouchet naredila razliko, predala zadnji Julii Simon, ta pa je kljub težavam pri streljanju stoje zapečatila peto francosko zlato kolajno v Novem Mestu. Francozinje so sploh prvič postale svetovne prvakinje v tej disciplini.

Švedinje so na koncu zaostale 38,3 sekunde, Nemke pa 1:14,2 minute. Presenetljivo so bile četrte Estonke (+1:40,1), Slovenke pa so končale na 13. mestu z zaostankom 5:36,4 minute.

Lena Repinc je že takoj po prvem streljanju, ko je porabila tri dodatne naboje, izgubila stik z najboljšimi reprezentancami in predala 17. dobro minuto in pol za vodilno Francozinjo. Polona Klemenčič je nato stoje porabila dve popravi in predala kot 14. z zaostankom dveh minut.

Tretja je šla na pot Živa Klemenčič, ki je morala po streljanju stoje v kazenski krog, Anamariji Lampič pa je predala kot 16. s štirimi minutami zaostanka. Lampič je leže popravljala enkrat, stoje pa je morala dvakrat v kazenski krog. V zadnjem krogu je nato prehitela belgijsko tekmico za končno 13. mesto.