Slovenski nordijski kombinatorci šesti po skokih

Slovenska reprezentanca v nordijski kombinaciji v postavi Tia Malovrh, Gašper Brecl, Vid Vrhovnik in Ema Volavšek so po prvi polovici mešane ekipne tekme na svetovnem prvenstvu v Trondheimu na Norveškem na šestem mestu. Po skokih so si nabrali 1:37 minute zaostanka za vodilno Norveško.

S prvim delom mešane ekipne tekme na SP, s skoki, so najbolje opravili domačini Ida Marie Hagen, Jens Lurås Oftebro, Jarl Magnus Riiber in Gyda Westvold Hansen, ki so si za tekaški del pripravili 14 sekund naskoka pred Japonci in 28 sekund pred Nemci.

Po skokih na srednji skakalnici sta pred slovensko zasedbo še reprezentanci Avstrije in ZDA. Na štartu je sicer deset reprezentanc.