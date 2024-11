V deskanju so številne nepravilnosti, krivica pa Mastnaka boli

Konec tedna bodo sezono svetovnega pokala začeli tudi deskarji na snegu. Prvič v zgodovini na Kitajskem, kjer jih čakajo štiri tekme, najprej paralelni veleslalom in paralelni slalom v Mylinu, nato obe disciplini še v Yanqjingu. Slovenijo bo zastopala četverica tekmovalcev. Slovensko reprezentanco tudi letos sestavljajo štirje, zadnja leta standardni člani – Žan Košir, Rok Marguč, Tim Mastnak in Gloria Kotnik, ki želijo tudi v letošnji sezoni, ta bo vsebovala rekordnih 17 tekem svetovnega pokala in marčevsko svetovno prvenstvo v St. Moritzu, ostati vsaj blizu svetovnega vrha, če ne na njem.

Vsi naj bi v njo vstopili dobro pripravljeni, čeprav je za njimi turbulentna jesen, ki ni obetala nič dobrega. To velja predvsem za dobitnika kolajn z zadnjih olimpijskih iger v Pekingu, Mastnak in Kotnikova sta namreč šele šele v začetku novembra podpisala pogodbo s Smučarsko zvezo, saj se nista nista strinjala s programom organizacije, ustroja in financiranja reprezentance, ki jo je pripravil Zbor za deskanje pri Smučarski zvezi Slovenije. Ta je kot glavnega trenerja imenoval Meinharda Erlacherja, medtem ko sama delujeta samostojno, pod očesom svojih očetov in se priključujeta treningom Nemcev oziroma Avstrijk.

»Po mojem mnenju so v naši panogi številne nepravilnosti, mene pa krivica boli. Dala sva nekaj predlogov, ki pa niso bili uslišani. Vse okoli reprezentance je bilo narejeno le za dva tekmovalca, midva z Glorio pa se morava vsem prilagajati. Mislim, da si zasluživa drugačen odnos. Sam imam še velik motiv, računam, da so pred mano še dvoje olimpijske igre, kljub vsemu pa sem bil pripravljen sezono izpustiti, a je na srečo vodstvo smučarske zveze vendarle imelo posluh in vsaj delno rešilo težave,« je nestrinjanje s politiko zbora izrazil srebrni olimpijec Ta o koncu kariere ob tem vendarle ni razmišljal.

Gloria Kotnik dolgo časa ni podpisala pogodbe s Smučarsko zvezo Slovenije. FOTO: Leon Vidic

Vse te težave in še nekatere iz preteklosti se kažejo tudi v odnosih med samimi tekmovalci, ki med seboj niso ravno prijatelji, kar kaže tudi dejstvo, da so na Kitajsko odpotovali v dveh delih. A po mnenju najstarejšega slovenskega reprezentanta Žana Koširja, dobitnika treh olimpijskih kolajn, to ni nič nenormalnega, tako naj bi bilo tudi v drugih reprezentancah.

»To je vendarle individualni šport, vsi smo profesionalci, vsak ima svoje želje, svoje poglede, vsak si zase želi tisto, kar meni, da je najboljše, vsak, ki dela samostojno, si želi pridobiti proti tistim iz reprezentance. Sam točno ne vem, kaj si želita Tim in Gloria, a se s tem ne obremenjujem. Jaz vse pozdravim, se z njimi pogovorim, želim imeti dobre odnose, ni pa nujno, da smo najboljši prijatelji. Lahko tudi rečem, da meni prija delo z Erlacherjem, ima veliko izkušenj z delom v italijanski in nemškimi reprezentanci, menim, da nam lahko veliko pomaga. Za tak denar boljšega strokovnjaka ne bi mogli dobiti, slovenskih trenerjev pa tako ali tako nimamo, vsi so nam ušli k tistim, kjer so pogoji boljši,« meni Košir.

Lahko so optimisti

Zaradi težav s podpisom pogodbe sta se Mastnak in Kotnikova nekoliko pozneje začela pripravljati na sezono, a vsaj Mastnak je to nadoknadil, tako dobrih pogojev za jesenski trening namreč že dolgo ni bilo. »Večino dela sem opravil na avstrijskih ledenikih, pogoji so bili odlični. Iskal sem različne terene, saj želim biti dober na vseh. Več časa sem namenil slalomu, ki mi do zdaj ni šel. Menim, da sem naredil napredek, toda tako sem mislil že pred praktično vsako sezono, a na rezultatih se tega ni dalo videti. Upam, da bom letos vendarle boljši tudi v slalomu,« se nadeja Mastnak.

Pravih primerjav Slovenci na treningih niso imeli, nekaj pa so vendarle lahko videli. »Na tistih treningih, ki smo jih opravili z drugimi, sem lahko ugotovil, da konkurenca ni pred nami. Smo lahko optimisti,« meni Košir, ki si v sezoni želi konstantnih rezultatov in kakšno piko na i v obliki stopničk, ta je lani manjkala.

Žan Košir je navrgel, da so lahko slovenski deskarji pred sezono optimistični. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

Podobne želje ima tudi Marguč, večkratni dobitnik kolajn s svetovnih prvenstev. Tudi on hvali pogoje na treningih, ki so mu omogočili kakovostno delo, letos je imel tudi več sreče zdravjem.

»Na zadnjem treningu sem sicer padel na ramo, imam bolečine, toda verjamem, da se jih bom s fizioterapevtom znebil. S hrbtom pa nimam težav, tako kot sem jih imel lani, ko sem nekoliko pretiraval pri vadbi. Letos sem bolj treniral z glavo, prišel sem do spoznanja, da je bolj pomembna kakovost kot pa količina treninga. Nekoč sem na treningih odpeljal 16 voženj, zdaj jih le šest ali sedem. Potreben je tudi počitek, treba ga je načrtovati,« trdi Marguč.

Rok Marguč po treningih več časa namenja počitku. FOTO: Jože Suhadolnik

Slovenci so zadovoljni, da se bo sezona začela na Kitajskem, na novih prizoriščih, in da v Azijo ne bodo odpotovali le na eno tekmo. Vsi imajo z azijskih tekem dobre izkušnje, ustreza jim tamkajšnji sneg. Tim Mastnak in Gloria Kotnik sta v Aziji osvojila olimpijsko kolajno, Mastnak tudi zmagal v svetovnem pokalu, Žan Košir (zmaga v Južni Koreji) in Rok Marguč sta že bila na stopničkah.

Mednarodna konkurenca se ni kaj dosti spremenila, še vedno bodo v karavani tudi veterani, ki so v preteklosti krojili vrh, na čelu z Avstrijcema Andreasom Prommeggerjem in Benjaminom Karlom, lanskim zmagovalcem svetovnega pokala (Prommegger je bil drugi), ter Italijanom Rolandom Fischnallerjem. Od Slovencev je bil lani na 11. mestu najboljši Košir.