Vikingi pretrd oreh za rise

Slovenska hokejska reprezentanca je na tretji pripravljalni tekmi pred svetovnim prvenstvom elitne skupine na Švedskem in obenem zadnji domači v Mariboru izgubila z Dansko z 2:5 (1:1, 1:2, 0:2). Slovenci bodo pred SP igrali še dve tekmi, tekmovanje v Stockholmu bodo začeli 10. maja. Slovenci so na začetku priprav, ko so bili v ekipi predvsem mladi igralci, premagali Italijo s 4:2 in nato doma s Poljsko izgubili z 1:2.

Tokrat je imel selektor Edo Terglav že na voljo jedro ekipe, na katero bo računal tudi na SP. Pripravam so se namreč po koncu državnega prvenstva konec prejšnjega tedna pridružili še reprezentanti iz obeh najboljših slovenskih klubov. Med njimi je tudi vratar Olimpije Lukaš Horak, ki je pred dnevi dobil slovensko državljanstvo.

Prav s Horakom med vratnicama je Terglav začel dvoboj z Danci, Skandinavci se tako kot Slovenci pripravljajo na prvenstvo elitne skupine, Danska bo gostila drugo predtekmovalno skupino. Začetek v Mariboru, kjer so pri Hokejski zvezi Slovenije v sodelovanju s tamkajšnjim klubom pripravili obe prijateljski tekmi, sicer ni bil najboljši.

Danska je namreč povedla že po 20 sekundah, ko je zadel Nicklas Jensen. V 12. minuti je imela Slovenija igralca več, prednost pa je za izenačenje izrabil Matic Török. V drugi tretjini se je ponovila zgodba iz prve; Danska je povedla v 25., slovenski odgovor, znova ob »power playu«, je bil tokrat hitrejši in v 29. minuti je Blaž Gregorc poskrbel za 2:2.

Blaž Gregorc je bil eden od dveh strelcev za Slovenijo. FOTO: Leon Vidic

V drugi polovici tekme pa so Danci stopili na plin. Terensko premoč (razmerje v strelih je bilo na koncu 35-18) so prvič kronali še v drugi tretjini, zadel je Nick Olesen, Horak pa je potem klonil še dvakrat v zadnji, za Dansko sta zadela še Christian Wejse in Patrick Russell.

Podobno kot po porazu proti Poljski slovenski selektor Edo Terglav tudi tokrat ni bil razočaran nad predstavo svojih varovancev: »Pomembno je, da smo videli, kako hitro igrajo ekipe iz elitne divizije. Za pripravo smo imeli zgolj dva dneva časa. Tekma je bila zame zelo pozitivna. Videli smo stvari, ki jih bo potrebno hitro popraviti in jih izboljšati na tekmah z Madžarsko in Kazahstanom. Rezultat ni bil v ospredju, a vemo, kaj nas čaka.«

Strelec drugega zadetka Blaž Gregorc je po tekmi izpostavil predvsem zagnanost številnih mladih igralcev, ki jih prvič v karieri čaka imperativ obstanka v elitni diviziji: »Letos imamo res mlado ekipo. Menim, da so fantje pokazali veliko energije. Res pa je tudi, da moramo vsi še kar veliko popraviti, saj prevečkrat izgubimo plošček. Tokrat nam je stekla igra z igralcem več, a te stvari je potrebno nenehno trenirati. Upam, da bomo po še dveh odigranih prijateljskih tekmah na prvenstvo odšli dobro pripravljeni.«

Slovenska reprezentanca bo pred prvenstvom odigrala skupno pet pripravljalnih tekem. Po zadnji domači bo v petek gostovala pri Madžarski, 6. maja pa bo že na prizorišču SP v Stockholmu igrala še s Kazahstanom.

Slovenija bo uvodni del SP igrala v predtekmovalni skupini A v Stockholmu, tekmeci bodo Avstrija, Finska, Francija, Kanada, Latvija, Slovaška in Švedska. V skupini B v danskem Herningu pa so Češka, Danska, Nemčija, Madžarska, Kazahstan, Norveška, Švica in ZDA.