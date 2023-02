Zasoljene cene ali premalo spoštovanja?

V nadaljevanju preberite:

Ni prav veliko neznank, tekmovanja v smučarskih tekih in skokih so prvovrstni spektakli visokega cenovnega razreda. V tej elitni kategoriji jih držijo zahodnjaki in severnjaki, med katere spadajo predvsem Skandinavci z evropskimi »šejki« Norvežani na čelu, potem pa Nemci, delno tudi Švicarji, Avstrijci, Francozi in Italijani, med vzhodnjaki Poljaki. Privrženci iz teh držav že leta polnijo tribune na tekmah svetovnih pokalov in uprizarjajo veselice, ki se jih najbolj veselijo gostitelji tekmovanj. Ne ozirajo se prav veliko na to, koliko odštejejo za vstopnico, namestitev, jedačo in pijačo, saj so njihove plačilne sposobnosti, želje in navade vselej v skladu s pričakovanji tistih, ki cene nastavljajo. In cen ne določajo prireditelji, temveč so jih nastavila natanko znana merila, v tem primeru Mednarodne smučarske zveze.