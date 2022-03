Planica se z gledalci vrača v vsem svojem sijaju

Prihodnji teden se bo na letalnici bratov Gorišek tradicionalno odvijal finale svetovnega pokala za smučarje skakalce. Organizatorji se veselijo vrnitve gledalcev v dolino pod Poncami, ki bo po njihovem tekmi znova vrnila ves svoj sijaj. Na novinarski konferenci v Ljubljani so danes obljubili tudi odlično pripravljeno letalnico za dolge skoke. Ali bo to dovolj, da se v Planico poleg gledalcev letos vrne tudi svetovni rekord, bo sicer odvisno od več zunanjih dejavnikov, izpostavlja vodja tekmovanja Aljoša Dolhar. Vremenska napoved je za zdaj ugodna, toplo vreme bi moralo gnati vzgornik za dolge polete.

»Rekord se sicer mora zgoditi, sestaviti se mora več dejavnikov, a mi bomo naredili vse, da bo letalnica optimalno pripravljena. Seveda si želimo rekord, a upoštevati je treba tudi to, da je varnost tekmovalcev na prvem mestu,« je pojasnil Dolhar o želji, da bi se v Planico po letu 2011 vrnil rekord za najdaljši polet na svetu. Z ugodno vremensko napovedjo je tudi sicer skoraj vse nared za skakalni praznik. »Nalet je praktično pripravljen, na doskočišču potekajo zadnja dela, ta konec tedna imamo še dve delovni akciji za pripravo zadnjih detajlov,« je dodal Dolhar. Skakalcem bo poleg lova na dolge polete v zaključku sezone motivacijo vlivala tudi izjemna kulisa z gledalci v dolini. To v zibelki poletov znova obeta pravi športni praznik.

Ta bo za slovenske ljubitelje smučarskih skokov možnost, da pozdravijo slovenske orle, ki bodo v Planici imeli možnost kronati uspešno olimpijsko sezono. Odlični obet za dogajanje v Planici pa so tudi uspehi na SP v poletih pretekli konec tedna v Vikersundu, kjer je Timi Zajc osvojil srebro v posamični konkurenci, slovenska ekipa pa je bila razred zase v ekipni konkurenci. Tudi organizatorji so izjemno veseli množične vrnitve gledalcev. »Konec koncev so gledalci tisto, kar dela Planico edinstveno,« je poudaril generalni sekretar organizacijskega komiteja Planica Tomaž Šušteršič.

Če bodo slovenski skakalci v Planici povsem na vrhu, velja: Klobuk dol! FOTO: Matej Družnik

Vstopnic je še dovolj

Prodaja vstopnic poteka intenzivno, veliko pozornosti pa prireditelji dajejo možnosti menjave vstopnic oziroma vrednotnic za karte kupljene pred dvema letoma. Takrat je finale svetovnega pokala zaradi prvega vala pandemije novega koronavirusa odpadel. Pri tem Šušteršič izpostavlja, da si morajo vsi gledalci za vstop na prizorišče zagotoviti novo vstopnico. Vstopnice iz leta 2020 oziroma vrednotnice je tako treba zamenjati, rok za to pa je bil podaljšan za pet dni - do srede, 23. marca.

»Vstopnic je še dovolj, prodaja poteka v skladu s pričakovanji. Nekaj vstopnic bo moč verjetno kupiti še na blagajnah pred vstopom, a pozivam vse - kupite si vstopnice že zdaj,« je dodal Šušteršič. Z vrnitvijo gledalcev pa se tudi proračun tekmovanja vrača v okvirje leta pred korono. Proračun prireditve je 2,8 milijona evrov, je povedal generalni sekretar organizacijskega komiteja. »Verjamemo, da bodo lep del k temu prispevali gledalci z nakupom vstopnic, z gostinsko dejavnostjo na samem prireditvenem prostoru in nenazadnje z nakupom uradnih planiških artiklov,« je dodal.

Prireditelji v letošnji izvedbi posebno pozornost namenjajo trajnostni mobilnosti, je še izpostavil Šušteršič. V tej luči je vse gledalce pozval k uporabi javnega in organiziranega prometa. »V Planico kar v čim večji meri pridite z vlakom do Jesenic, od tam naprej bodo na voljo krožni prevozi,« je dodal. Tiste, ki bodo potovali z vozili ali pa bodo nastanjeni v Kranjski Gori in okolici, pa vodja prometne organizacije Jože Ajdišek poziva, da parkirajo v Kranjski Gori in se od tam v Planico odpravijo peš, kadar je to le možno. Iz Kranjske Gore in Rateč bo do prizorišča sicer tekel tudi organiziran krožni avtobusni promet.