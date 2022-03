Vsak dan 10.000 ljudi pripeljati in odpeljati

Po treh letih se je v Planico na zaključek svetovnega pokala smučarskih skokov vrnila duša športnega praznika, je prepričan Tomaž Šušteršič, generalni sekretar organizacijskega komiteja Planica. Ta duh Planice pa je poskrbel ne le za sijajno vzdušje, temveč tudi za zelene številke s finančnega vidika podaljšanega konca tedna.

»Kar 35 odstotkov od proračuna na prihodkovni strani je namreč vezano na gledalce,« je njihovo vrnitev v dolino pod Ponce pred zbranimi mediji v mešani coni pozdravil Šušteršič. Prvič se je znašel v vlogi generalnega sekretarja OK Planice, z opravljenim delom ekipe pa je bil izjemno zadovoljen.

Izguba glede na proračun je bila v zadnjih dveh sezonah precejšnja, a z letošnjim presežkom vseeno upajo, da bodo lahko večji del tega kanalizirali v delovanje nordijskih reprezentanc ter da bo nekaj tega presežka ostalo za pokrivanje dolgov iz preteklosti.

»Predvsem se bomo v naslednjih mesecih soočili z vračilom denarja, za potrošnike, ki se niso odločili za menjavo vstopnic oziroma vrednotnic za karte, kupljene pred dvema letoma. Ko bomo začeli vračati ta denar, bomo videli, koliko smo ostali v dolgovih. Za tokratno prireditev pa računamo, da bomo v zelenem polju. O rdečih številkah ne govorimo,« je razpredal Šušteršič.

S proračunom so se vrnili na leta pred koronsko krizo. Ta letos znaša 2,8 milijona evrov, kar pa ne predstavlja istega denarja kot takrat, poudarja.

»Stvari so se samo od januarja do marca podražile tudi do 30 odstotkov in več. Govorim samo o najemu in montaži prireditvenih prostorov, šotorov in vsega, kar je namenjeno gledalcev. Velik zalogaj predstavlja tudi najem Nordijskega centra Planica, ki je težak kar 450.000 evrov za teden dni,« je dodal in omenil, da so morali aktivirati plan B, potem ko je postalo jasno, da bodo gledalci lahko prišli v Planico.

Generalni sekretar OK Planica Tomaž Šušteršič je imel prvič v rokah vodstveno palico.

To je po začetku prodaje povzročilo nekaj kritik zaradi cen vstopnic. »Predvsem smo želeli najcenejši rang vstopnic zadržati na ravni iz leta 2020, 33 evrov je enaka cena za stojišča kot v letu 2020. Je pa res, da ni bilo časa za organizacijo predprodaje vstopnic. Zato je prišlo do razlike med prodajno in predprodajno ceno. Morali smo nekoliko dvigniti predvsem cene VIP-vstopnic za VIP-klube, kjer je bil porast stroškov ogromen. Nismo želeli vsega bremena prevaliti na potrošnike, vseeno pa nismo mogli zdržati pritiska naraščajočih stroškov, da ne bi podražili del teh vstopnic,« je priznal.

Misli OK Planica so kljub naraščajočim stroškom usmerjene na nordijsko svetovno prvenstvo prihodnje leto. »Športno-tehničnemu delu bo kot vedno zadoščeno, predvsem logistika in organizacija prizorišča pa bosta terjali še nekaj načrtovanja. Seveda iščemo rešitev, da bomo vsak dan v dolino pripeljali 10.000 gledalcev in jih nato varno prepeljali tudi nazaj ter da se bodo vmes imeli možnost ustaviti na podelitvenem prostoru v Kranjski Gori,« pravi Šušteršič.

V tem trenutku so v intenzivnih debatah z organizatorji potovanj in turističnih aranžmajev, s katerimi oblikujejo pakete, vstopnice in namestitve. »Za SP bo vstopnica veljala cel dan, s tem si bo moč ogledati vsa tekmovanja, treninge in vse koncerte ter ostalo, kar se bo zgodilo v Planici. Poigravamo pa se z mislijo, da bi v naslednjem obdobju za klasični finale sezone skakalcev uvedli vikend vstopnico za vse štiri dni tekem ter morda s popustom motivirali več gostov, da si pridejo ogledati tekme,« je prepričan.

Za konec se je pomudil še pri vedno perečem vprašanju alkohola v Planici. »Zanesljivo se temu ne moremo izogniti. Če primerjam s prireditvami v tujini, potem lahko ugotovim, da smo vseeno naredili korak naprej od ostalih, denimo na Norveškem, v srednji Evropi, kjer prav tako podlegajo alkoholnim omamam. Četrtek je dan, namenjen mladini, otrokom, torej dan brez alkohola. Med tekmovanjem pred prireditvijo in neposredno po njej ne strežemo žganih pijač. Nedelja je namenjena družinam z otroki ... Zanesljivo ne spodbujamo popivanja, ampak skušamo narediti prireditev prijazno za čim večjo množico ljudi. Seveda pa se vedno najde določen odstotek ljudi, ki to izkoristi za pretirano popivanje. Vseeno je to v primerjavi z 10, 15 let nazaj že mnogo bolje,« je dejal.

Zakopavanje alkoholnih pijač mesece vnaprej pa je bolj urbana legenda, pravi Šušteršič. »Temu ne verjamem več. Tudi pri delih, ki smo jih opravljali, bi to zaradi težke mehanizacije v rabi to pijačo odkrili,« je še za konec dejal generalni sekretar OK Planica.