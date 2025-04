Sponzorstva so platforma za deljenje dobrih zgodb

Za športnike, klube in panoge so pomembna tudi sponzorstva. Ta so postala platforma za deljenje zgodb, ki jih je vredno povedati.

Finančna sredstva namreč na koncu pripomorejo tudi k boljšim športnim rezultatom, čeprav se sponzorji danes ne osredotočajo le na športni uspeh. V ospredju je tudi ozaveščanje o vplivu gibanja in športnih aktivnosti ter zdravega prehranjevanja na zdravje vsakega posameznika.

Dandanašnji si sponzorji želijo več kot zgolj logotip na dresu, zato nenehno iščejo priložnosti za povečanje prepoznavnosti, izboljšanje ugleda in povezovanje z vrednotami, ki jih cenijo njihove stranke. Pri tem pa gospodarstvo poudarja, da bi si želeli večje olajšave za sponzorske investicije in druge davčne razbremenitve športa.

Od vrhunskega do rekreativnega športa

V NLB na vprašanje, kakšne sponzorske modele uporabljajo in koliko športnih klubov podpirajo kot eden največjih podpornikov slovenskega športa, odgovarjajo, da verjamejo, da če lahko uspe zgolj enemu, je vredno podpirati vse. »V NLB tako že desetletja podpiramo nacionalne športne zveze in vrhunske športnike kot tudi šport mladih, rekreativni šport in ne nazadnje šport invalidov. V profesionalnem športu podpiramo nacionalne športne zveze oziroma klube z naslednjih področij: odbojka, rokomet, nogomet, smučarski skoki, biatlon, tek na smučeh, alpsko smučanje, hokej, namizni tenis, Cedevito in Ligo ABA.«

V omenjeni banki so tudi velik podpornik športa invalidov in parašportnikov. »Tu bi omenili predvsem projekt NLB Wheel, regionalno košarkarsko ligo na vozičkih. Omenimo pa lahko tudi podporo slovenski ekipi, ki je med 8. in 15. marcem nastopila na zimski Specialni olimpijadi v Torinu, ta je namenjena osebam z motnjami v duševnem razvoju.« Obenem ne pozabljajo niti na rekreativni šport, saj je NLB od lani generalna pokroviteljica Ljubljanskega maratona, največjega tekaškega praznika pri nas.

Mladim omogočajo spoznavanje športnih idolov

Kaj pa mlade generacije? Posebno pozornost sponzorji posvečajo tudi športu mladih. Temu pritrjujejo tudi v NLB, kjer že vrsto let v okviru projekta NLB Šport mladim podpirajo športne klube po vsej Sloveniji, ki mlade spodbujajo h gibanju in aktivnemu življenju ter s svojo predanostjo pomembno prispevajo k razvoju zdrave in odgovorne družbe. »V sezoni 2024/2025 v okviru projekta podpiramo 69 športnih klubov (kjer je več kot 11.000 otrok) iz osmih športnih panog in 51 krajev po Sloveniji, v katerih se nadobudni mladi športniki in športnice kalijo v nogometu, rokometu, alpskem smučanju, namiznem tenisu, odbojki, košarki, smučarskih skokih in biatlonu.«

Športna miselnost je tista, ki jo na globalnem parketu potrebujeta tudi naše gospodarstvo in podjetništvo.

Vendar pa mladim ne namenjajo le finančne podpore, ampak jih, kot pravijo, kot skrben mentor učijo preudarnega ravnanja z denarjem in jih usmerjajo na prava finančna pota. Udeležujejo se poletnih kampov oziroma druženj, ki jih pripravljajo klubi, in finančno vsebino podajajo na način, ki je prilagojen posamezni ciljni oziroma starostni skupini. »Vsak mesec klubom posredujemo tudi bančne/finančne nasvete, ki so zanimivi za njihove varovance in tudi za preostale člane. Otrokom prav tako omogočamo, da spoznajo svoje športne idole, hkrati pa, kot pravi srčni navijači, zanje močno stiskamo pesti pri vseh športnih podvigih.«

Poleg tega imajo v NLB Športno akademijo, v kateri vodstvom klubov omogočajo dostop do dodatnega znanja, izkušenj in izmenjave mnenj, ki so pomembni za njihovo delovanje. »Športna akademija je zagotovo dodana vrednost projekta, saj prinaša brezplačna dodatna znanja in izmenjavo izkušenj.«

Kot še napovedujejo, bodo vlogo projekta NLB Šport mladim v prihodnjih letih še krepili na ravni celotne NLB Skupine, torej tudi zunaj meja Slovenije. »Šport nas navdušuje in zbližuje. V trudu, požrtvovalnosti, uspehih in zmagoslavju športnikov pa tudi dostojanstvenem prenašanju porazov najdemo navdih, ki ga nemalokdaj lahko prenesemo tudi v poslovno okolje. Prav športna miselnost je namreč tista, ki jo na globalnem parketu potrebujeta tudi naše gospodarstvo in podjetništvo. Prav to je tudi poslanstvo projekta NLB Šport mladim, v okviru katerega mlade usmerjamo h gibanju, s katerim se učijo zmagovati, a tudi dostojanstveno prenašati poraze, se pobrati in iti naprej s še večjo vnemo,« so še pojasnili v enem največjih podpornikov slovenskega športa.