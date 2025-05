VIDEO: Lesk medalj je na koncu enak kot pri drugih športnikih

Bistvo športa niso le tekmovanja in uspehi, ampak veliko več: je sredstvo za vključevanje, povezovanje in spreminjanje družbe. Da takšne zgodbe sploh zaživijo, potrebujejo dobro podporo – sistemsko, človeško in finančno. To se oblikuje tudi skozi sponzorska partnerstva, ki športnikom na vseh ravneh dajejo priložnosti za vključitev, rast in ne nazadnje tudi za doseganje pomembnih dosežkov.

»Prave zgodbe lahko ustvarjamo samo s pravim partnerjem,« pravi Barbara Železnik, vodja NLB Ljubljanskega maratona. Njena izjava odlično povzame rdečo nit pogovorov s štirimi predstavniki športnih organizacij, ki svojo pot gradijo tudi ob podpori NLB. Ta namreč že dolga leta dokazuje, da je sponzorstvo zavezništvo, ki prinaša priložnost in ustvarja vrednost.

Nedavno prejeto priznanje Športu prijazno podjetje, ki ga podeljuje Olimpijski komite Slovenije, je le ena izmed potrditev njihove zavezanosti športu na vseh ravneh. NLB ostaja zanesljiv partner – tako v trenutkih največjih zmag kot tudi v obdobjih, ko se stvari ne odvijajo po načrtih. Podpirajo projekte, ki vključujejo najširši spekter udeležencev: od otrok, ki se prvič preizkusijo v športu, do vrhunskih tekmovalcev in športnikov s posebnimi potrebami, ki premikajo meje mogočega.

V nadaljevanju preberite štiri različne športne zgodbe – iz nogometnega, odbojkarskega, rekreativnega in inkluzivnega sveta – skozi oči tistih, ki jih soustvarjajo.

Darja Marinšek, predsednica Ženskega nogometnega kluba Radomlje

»Uspeh v ženskem nogometu ni rezultat naključja, ampak vsakodnevnega truda.«

Darja Marinšek FOTO: Črt Piksi

Ženski nogomet v Sloveniji raste, a še vedno deluje v senci moškega. »Razlike so še vedno občutne,« pravi Darja Marinšek, predsednica ŽNK Radomlje. »Naše igralke treninge in tekme usklajujejo s šolo ali službo. To zahteva izjemno predanost.«

Eden največjih izzivov ostaja majhen bazen igralk, saj se vsak odhod v tujino močno pozna. Zato v klubu gradijo dolgoročno: vlagajo v lastno nogometno šolo in vključujejo mlade igralke že od najzgodnejših sekcij. »Izjemno pomembna so sponzorska partnerstva, kot je NLB Šport mladim, ki omogočajo izvajanje brezplačnih nogometnih krožkov na kar 12 osnovnih šolah. NLB ne ponuja zgolj finančne pomoči, ampak tudi priznanje ženskemu športu kot vrednemu podpore.«

Velik poudarek namenjajo tudi komunikaciji, saj je v boju za pozornost pomembno, da znajo povedati svojo zgodbo. »Poleg prisotnosti v medijih in družbenih medijih organiziramo različne dogodke za otroke, sodelujemo z lokalno skupnostjo, sponzorji in partnerji ter Nogometno zvezo Slovenije. Sodelovanje s partnerji, kot je NLB, nam omogoča, da te zgodbe prenesemo dlje in z močnejšim dosegom.«

Poudarja tudi, da uspeh nogometašic temelji na trdem delu, neomajni disciplini in ogromni meri srčnosti. »Lahko se pohvalimo, da nekdanje nogometašice ŽNK Radomlje danes nastopajo za klube, kot so Roma, Köln in Slavia Praga. Šport je življenjska šola – na igrišču in zunaj njega.« Prav tako že pri najmlajših gradijo temelje za prihodnost kluba.

Na vprašanje, katere vrednote dekleta razvijejo skozi šport, Marinšek odgovori: »Dekleta z udejstvovanjem v naši sredini razvijajo srčnost, vztrajnost, timskega duha, spoštovanje in samozavest. Naučijo se odgovornosti, spopadanja z izzivi, ne nazadnje tudi tega, kako se pobrati po porazu. Šport je življenjska šola – oblikuje značaj in daje moč za prihodnost, na igrišču in zunaj njega.«

NLB s projektom Šport mladim, ki letos praznuje 10-letnico, že vrsto let podpira športne klube in organizacije po vsej Sloveniji. S projektom podpirajo 70 športnih klubov v številnih disciplinah – nogometu, rokometu, košarki, alpskem smučanju, smučarskih skokih, teku na smučeh, biatlonu, namiznem tenisu in dvoranski odbojki.

Barbara Železnik, vodja NLB Ljubljanskega maratona

»Maraton ni le dogodek, je gibanje in prostor, kjer rastemo skupaj.«

Barbara Železnik FOTO: Črt Piksi

Ljubljanski maraton je največja rekreativna prireditev v Sloveniji, oktobra se bodo tekači na ljubljanske ulice pognali že 29. leto zapored. Ko so leta 1996 začeli, je bil fokus na treh tekih – maratonu, polmaratonu in rekreativnem teku. Danes dogodek raste z udeleženci – od najmlajših do veteranov.

Rast in prepoznavnost vsekakor ne bi bila mogoča brez podpore pravih partnerjev, ki v teku, rekreaciji in športu nasploh prepoznajo vrednoto, ki je gonilo naših življenj. Lani se je v to partnerstvo vključila tudi NLB. »NLB Ljubljanski maraton ni le športni dogodek, je gibanje in je prostor, v katerem rastemo in ustvarjamo zgodbe. Prave zgodbe pa lahko ustvarjamo samo s pravim partnerjem. In to je NLB. Skupaj soustvarjamo gibanje, ki presega šport, ustvarjamo prostor za pozitivne spremembe in združujemo vrednote, kot so disciplina, samozavest in vztrajnost. S skupnimi močmi smo letos še dodatno dvignili ugled in prepoznavnost Ljubljanskega maratona v Sloveniji, regiji in svetu,« pravi Železnik in upa, da bo prav to partnerstvo letos obrodilo rekordne mejnike. Morda se obeta tudi kakšen rekord na startni listi, torej z največjim številom prijavljenih tekačev, rekord, ki je star že 10 let.

Sodelovanje med Ljubljanskim maratonom in NLB ni osredotočeno zgolj na množičnost, ampak predvsem na spodbujanje zdravega življenjskega sloga in dostopnosti športa vsem generacijam.

Suzana Bohorč, predsednica specialne olimpijade Slovenije

»Športnikom z motnjami v duševnem razvoju daje šport možnost za vključevanje, napredek in občutek pripadnosti.«

Suzana Bohorč FOTO: Črt Piksi

»Dobra partnerstva nam ne omogočajo le boljših pogojev za treninge, pomagajo nam tudi zmanjšati predsodke in ozaveščati o pomenu športa za vse,« pove Suzana Bohorč, ki rada poudari, kako dragocena so za njih pokroviteljstva, saj »omogočajo bogatejše programe, ne samo ozko športno usmerjene, temveč skrbi za naše športnike v celoti. V specialni olimpijadi je namreč šport predvsem sredstvo družbenega vključevanja in rušenja tabujev. Lesk medalj je namreč na koncu enak kot pri drugih športnikih.«

Njihovo društvo vključuje skoraj 2000 športnikov z motnjami v duševnem razvoju, ki trenirajo in tekmujejo v kar 12 športih. »Od atletike in nogometa do MATP – prilagojenih programov za najtežje ovirane.«

Delujejo znotraj centrov, šol, varstveno-delovnih enot in s pomočjo več sto prostovoljcev. »Posebno smo ponosni na sodelovanje z Nogometno zvezo Slovenije pri organizaciji naše lige, ki bo prihodnje leto praznovala 30 let.«

Bohorč poudarja vpliv športa: »Redna športna dejavnost pri osebah z intelektualnimi ovirami prinaša številne pozitivne spremembe, tako na telesnem kot na psihosocialnem področju. Šport omogoča enakovredno sodelovanje, spodbuja timsko delo, vztrajnost in medsebojno spoštovanje, kar je opaziti pri posameznikih, ki se redno ukvarjajo z njim. Redna vključenost v športne dejavnosti pozitivno vpliva na samozavest posameznikov, izboljša njihovo telesno pripravljenost in socialne veščine, obenem pa jim daje občutek pripadnosti.« Šport torej presega razlike in ustvarja prostor, kjer so pomembne sposobnosti, trud in skupni cilji, ne pa omejitve. »Prav zato je šport most med posameznikom in družbo – in ključno orodje za gradnjo bolj vključujočega okolja za vse.«

In na kakšen način šport obogati življenje posameznikov z motnjami v duševnem zdravju?

»Gre preprosto za način življenja, in to ne samo posameznikov, ampak tudi njihovih družin in širše. Četudi posebne, imamo navsezadnje vsi enake potrebe po uspehu, pripadnosti, uspešnosti in šport tukaj vidimo kot enkratno sredstvo, ki nariše nasmehe tudi na obrazih naših tekmovalcev.«

Metod Ropret, predsednik Odbojkarske zveze Slovenije

»Podpora partnerjev, kot je NLB, pomeni stabilnost, ki omogoča rast – ne samo vrhunskemu, temveč tudi mladinskemu športu.«

Metod Ropret FOTO: Črt Piksi

Slovenska odbojka je v zadnjih letih doživela pravi preporod – od uspehov članskih reprezentanc do vse večjega zanimanja med mladimi. »Rezultati niso naključni. So posledica sistematičnega dela,« pravi Metod Ropret, ki se zaveda, da uspehi niso plod naključja, temveč dolgoročnega dela, zaupanja znotraj ekipe in podpore – tako materialne kot strokovne. »Danes lahko z veseljem rečemo, da so v našem portfelju oziroma v naboru naših glavnih podpornikov in sponzorjev res velika eminentna slovenska podjetja. Posebej nas veseli, da nam je s svetovnim prvenstvom, organiziranim v Ljubljani, uspelo vzpostaviti trajno sodelovanje tudi z Novo Ljubljansko banko, ki je izjemno uspešno še danes.«

»Posebej sem ponosen, da bomo lahko z uspehi in dobrim delom našim partnerjem tudi nekaj vrnili – slovenska odbojkarska zveza bo v prihodnjih treh letih gostila tekme svetovne lige. Gre za tekmovanje najvišje ravni, ki je priznanje tako za nas kot organizatorje kot tudi za našo državo. Hkrati pa je to priložnost, da sponzorjem, kot je NLB, pokažemo, kako dragocena je njihova podpora – ne le za nas, temveč za celoten razvoj športa v Sloveniji.«

Sponzorska partnerstva v športu niso le logotipi na dresih in oglasnih panojih. So zgodbe o sodelovanju, razumevanju in vlaganju v prihodnost. NLB s podporo športu dokazuje, da je šport prostor, kjer lahko vsi – ne glede na starost, spol ali sposobnosti – najdemo svoje mesto. In ko se združijo srčnost, vztrajnost in zanesljiv partner, nastanejo zgodbe, ki spreminjajo ne le posameznike, temveč celotno družbo.

Naročnik oglasne vsebine je NLB