Bili so zvezde, morda še kdaj zasijejo

Sredi osemdesetih so se klasično zasnovanim avtomobilom bolj opazno pridružili enoprostorci. Imeli so mnogo atributov racionalnosti, v notranjosti so bili zelo prilagodljivi, njihova priljubljenost je postopoma rasla. V Evropi jih je bilo v naslednjih letih najti v različnih velikostnih in cenovnih razredih. Po desetletju uspešne prodaje pa so jih malce nepričakovano začeli izrivati športni terenci. Ti so danes veliko večja kategorija, so kar glavnina celotnega trga, ki pa prave rasti verjetno ne bo zmogla več. Se bo zgodba še kdaj zavrtela nazaj?