Trener se je zmrdoval, a nato spoznal čudežno deklico

Pred nogometašicami je sklepno dejanje dolge sezone. Danes ob 18. uri se bosta na največjem švicarskem štadionu – St. Jakob v Baslu ima zmogljivost 38.000 gledalcev – za naslov najboljše v Evropi pomerili reprezentanci Anglije in Španije. Slednja je s prvo zvezdnico ženske nogometne scene Alexio Putellas pripotovala v Švico kot udarni favorit tekmovanja, res pa ima tudi angleška vrsta visoke delnice. Navsezadnje brani lovoriko s prejšnjega eura. Močan adut angleške ekipe je 30-letna Beth Mead.

Napadalka je pri izbrani vrsti od leta 2018, še eno leto dlje je pri Arsenalu, pred tem je igrala za Sunderland. Doma je z dežele sredi pokrajine Yorkshire, nekoč je dejala, da je otroška leta preživljala v naravi »sredi ničesar«. Četudi dejansko ni bila v okolju katerega od številnih znanih angleških nogometnih klubov, ji je bila najbolj razširjena športna igra že od malega zelo blizu. Njena mati je namreč hitro opazila, da ima deklica za zvrhan koš energije. Šestletnico je takrat pripeljala na nedeljski dopoldanski trening domačega nogometnega kluba v Hinderwell, trener se je sprva zmrdoval, češ kaj dela to dekle v družbi fantov, a naslednjič je priznal, da je na igrišču bolj prizadevna in bojevita kot vsi drugi.

Pozneje se je ukvarjala tudi z drugimi panogami (tekom v naravi, košarko, kriketom in hokejem na travi), vseeno pa ji je ostal nogomet, kot je dejala, »prva in edina resnična ljubezen«: Tako se je njena pot začela vzpenjati prek akademije v Middlesbroughu, nato Sunderlanda do slovitega Arsenala, pri katerem ji že dolgo pripada ena od vodilnih vlog. Tudi pri angleški reprezentanci opozarja nase, doslej je pri nacionalni selekciji zbrala 73 nastopov. Novembra 2021 je prispevala tri gole k zmagi proti Latviji z 20:0 (!), na tekmi s Severno Makedonijo (10:0) je pol leta pozneje štirikrat zadela v polno.

37 golov je v 73 nastopih za Anglijo zabila Beth Mead

Na euru 2022, ko je Anglija v finalu po podaljšku ugnala Nemčijo, prvič osvojila naslov najboljše na stari celini, je bila med vodilnimi reprezentantkami, pri BBC so jo takrat izbrali za športno osebnost leta. Prvič je to nagrado prejela nogometašica, pred njo so jo dobili naslednji nogometni asi: Bobby Moore, Paul Gascoigne, Michael Owen, David Beckham in nazadnje Ryan Giggs (leta 2009).

Zaradi spoštovanja brez pretiranega slavja

In medtem ko angleška moška vrsta še vedno čaka na svojo prvo evropsko lovoriko (lani je izgubila v finalu s Španijo, tri leta prej pa z Italijo), bodo jutri Angležinje napadle drugi naslov zapored.

»Zdaj smo spet v finalu. Imamo precej deklet z izkušnjami osvajanja lovorik, to bo zagotovo pomemben dejavnik na prihajajoči tekmi,« je prepričana Beth, tudi ena od vidnejših igralk pri zasuku angleške vrste na polfinalni tekmi proti Italijankam. Te so namreč po prvem polčasu vodile, angleške reprezentantke so izenačile v 6. minuti sodnikovega podaljška, nato pa minuto pred koncem podaljška zabile gol za zmago.

Angležinje (desno Beth Mead) so se drugič zapored uvrstile v finale eura. FOTO: Matthew Childs/Reuters

»Veliko sem doživela v športu in dobro vem, kako so se naše tekmice počutile po tako tesnem porazu v zadnjih trenutkih tekme. Zato nikakor nismo želele pretiravati v slavju. Duška smo si dale šele pozneje v slačilnici in uživale v pesmi Freed From Desire,« je še omenila ena od junakinj angleške vrste, ki bo zagotovo tudi danes uživala v glasni podpori navijačev na tribunah v Baslu, obenem pa je prek uradne strani Angleške nogometne zveze rojakom poslala sporočilo: »Tudi doma stiskajte pesti za nas, garale bomo, da obdržimo lovoriko.«

​​​​In seveda bi se tridesetletnica rada vrnila domov nasmejana. Počitnice bodo zaradi tega finala krajše kot ponavadi, nekaj pa jih bo pred začetkom sezone le imela. In sicer v družbi dekleta Vivianne Miedema. Nekoč sta bili soigralki pri Arsenalu, zdaj pa ta Nizozemka igra za Manchester City.