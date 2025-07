Macron se je odločil, da bo priznal Palestino

Francoski predsednik Emmanuel Macron je danes napovedal, da bo Francija priznala Palestino. To bom razglasil na Generalni skupščini Združenih narodov septembra letos, je po poročanju tujih tiskovnih agencij zapisal na omrežju X.

»V skladu s svojo zgodovinsko zavezanostjo pravičnemu in trajnemu miru na Bližnjem vzhodu sem se odločil, da bo Francija priznala državo Palestino,« je navedel Macron.

»Danes je nujno končati vojno v Gazi in rešiti civilno prebivalstvo,« je poudaril. V tem kontekstu je po njegovih navedbah treba »končno vzpostaviti državo Palestino, zagotoviti njeno sposobnost preživetja in doseči, da bo s sprejetjem svoje demilitarizacije in popolnim priznanjem Izraela prispevala k varnosti vseh na Bližnjem vzhodu«, je še zapisal francoski predsednik.

Med državami se v zadnjem času krepi kritika izraelske agresije v Gazi, kjer vladajo katastrofalne humanitarne razmere.

Združeno kraljestvo in Francija sta bila med več kot 20 državami, ki so v ponedeljek v skupni izjavi pozvale k takojšnjemu končanju vojne in opozorile na trpljenje civilistov. Podpisnicam se takrat ni pridružila Nemčija, češ da je vsebina izjave identična predhodni izjavi Evropskega sveta.

Do danes je palestinsko državo priznalo vsaj 142 držav, kažejo podatki francoske tiskovne agencije AFP. ZDA in Izrael temu odločno nasprotujeta.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je doslej že večkrat omenil možnost priznanja Palestine, a naj Francija tega ne bi nameravala storiti sama.