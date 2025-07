Nevarna razmerja ameriških elit

Deset milijard dolarjev vredna tožba proti časopisu Wall Street Journal, ki je prvi pisal o domnevni opolzki voščilnici republikanskega predsednika Donalda Trumpa iz leta 2003 pozneje obsojenemu pedofilu Jeffreyju Epsteinu, ni pomagala. Vsak dan curljajo podrobnosti o znanstvu prvega republikanca z nekdanjim floridskim sosedom, ki je leta 2019 umrl v newyorškem zaporu. Privrženci so očetu gibanja Naredimo Ameriko spet veliko doslej stali ob strani. Mu bodo še naprej?

Trump ni prikrival znanstva z newyorškim finančnikom, ki je leta 2008 prestal več kot enoletno zaporno kazen zaradi zvodništva mladoletnega dekleta. Pozneje se je javilo še več žrtev, zato govorice o velikopoteznem navajanju k prostituciji za izsiljevanje znanih in bogatih niso potihnile. Britanski princ Andrew se je zaradi tega umaknil iz javnega življenja, nekdanji predsednik Bill Clinton, tehnološki mogotec Bill Gates in nekateri drugi so se morali opravičevati zaradi letenja z Epsteinovim zasebnim letalom Lolita ekspres. V časopisu Wall Street ­Journal so postavili v ospredje Trumpa, ki naj bi po zadnjih zapisih že maja vedel, da je večkrat omenjen v teh dokumentih.

Ghislaine Maxwell prestaja dvajsetletno zaporno kazen. Foto Handout/AFP

V časniku so poudarili, da to ne pomeni krivde, toda številni Američani se sprašujejo, zakaj je predsednik ob oživljeni aferi leta 2019 v newyorškem zaporu umrlega finančnika zamahnil z roko. Prej je zatrjeval, da je že veliko pred drugimi prekinil stike z njim. A ne dovolj zgodaj, da v javnost ne bi curljale fotografije in drugi podatki o spornih srečanjih, tudi fotografija Epsteinove navzočnosti na Trumpovi poroki z drugo ženo Marlo. Že od prej so znane poznejše fotografije srečanja Trumpa in njegovega dekleta Melanie z Epsteinom in njegovo prijateljico Ghislaine Maxwell.

Namestnik pravosodne ministrice Todd Blanche je v četrtek odletel na Florido, da bi izprašal hčer pokojnega britanskega medijskega mogotca Roberta Maxwella, ki zaradi rekrutiranja mladih deklet za prijatelja na Floridi prestaja dvajsetlet­no zaporno kazen. 63-letnica se bo o spornih dogodkih izrekla tudi avgusta v kongresu, po bratovih besedah pa že zbira nove dokaze. Pokojna žrtev Virginia Giuffre je govorila, da »nekateri ljudje« zaradi njenih izjav ne bodo zadovoljni. Veliko politično vprašanje je, kdo so ti ljudje. Virginia Giuffre je govorila o princu Andrewu in »predsedniku s španskim naglasom«, a si je aprila vzela življenje. Interpretacije afere Epstein­ so zdaj v domeni drugih.

Pravosoda ministrica Pam Bondi. Foto Ken Cedeno Reuters

Trump odgovarja z obtožbami na račun demokratskih predsednikov, kot je Barack Obama, ki naj bi ustvarjal druge teorije zarote proti njemu. Pristojni odbor republikansko nadzorovanega predstavniškega doma zaradi domnevnih povezav z Epsteinom in Ghislaine Maxwell načrtuje zaslišanje Billa in Hillary Clinton ter vrsto obveščevalnih in političnih osebnosti zadnjih demokratskih administracij, kot so nekdanji direktor zveznega preiskovalnega urada FBI James Comey, Trumpov preiskovalec Robert Mueller, nekdanji pravosodni ministri Loretta Lynch, Eric Holder, Merrick Garland in Bill Barr.

Epstein je najmanj 17-krat obiskal Clintonovo Belo hišo, govorice o morebitnem Trumpovem prikrivanju znanstva z zloglasnim pedofilom pa vendarle odmevajo v javnosti. Zvesti privrženci so tudi po objavi prvega članka v časopisu Wall Street Journal ostali na predsednikovi strani. Toda kako dolgo še? Prvi republikanec še ni izpolnil predvolilne obljube, da bo objavil vse tajne dokumente o temačnem poglavju ameriških elit.