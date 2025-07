Celjani ne spreminjajo navad, napredovanje bodo lovili v Larnaki

Celjani so nekoliko v slogu prejšnje evropske sezone tudi novo začeli na težji način in si napredovanje v 2. kolo kvalifikacij evropske lige proti Sabahu priborili šele po podaljšku na drugi tekmi. V drugem kolu so bili gostitelji na prvi, pred povratno pa imajo po vodstvu v prvem polčasu izhodišče 1:1.

Začetek tekme je bil za Celjane zelo dober, saj so izbranci španskega stratega Alberta Riere prevzeli pobudo in tekmecem prvih deset minut skorajda niso dovolili na svojo polovico. V šesti minuti je nevarno podal Nikita Josifov, a je bil Franko Kovačević pred vrati malo prekratek ob poskusu udarca z glavo.

Ciprčani le vzpostavili ravnotežje

Pozneje so Ciprčani le vzpostavili ravnotežje in Celjane spravili izpred svojih vrat, posebej nevarni pred Žan-Lukom Lebanom, ki je dobil priložnost v vratih Celja, pa niso bili.

So pa nato povedli Celjani; v 27. minuti je Valentin Roberge po kotu v kazenskem prostoru na tla spravil Juanja Nieta. Najstrožjo kazen pa je hladnokrvno s strelom tik ob vratnici - tudi vratar Zlatan Alomerović je bil blizu – izvedel Kovačević.

Po golu so Celjani umirili ritem igre, pravih nevarnosti ne za enega ne za drugega vratarja pa do polčasa ni bilo več.

Celjski trener Albert Riera. FOTO: Leon Vidic

Nadaljevanje pa je prineslo pobudo gostov in hitro izenačenje. Že po petih minutah je sodnik zaradi prekrška Danijela Šturma v kazenskem prostoru dosodil enajstmetrovko za AEK, šel potem še na ogled posnetka in kazen potrdil, uspešen izvajalec pa je bil z natančnim strelom ob vratnici Hrvoje Miličević.

Tako kot v prvem delu je zadetku sledilo daljše obdobje brez priložnosti, v 68. minuti pa je Nieto lepo zaposlil Kovačevića, a je bil celjski napadalec z dveh metrov z glavo malenkost nenatančen.

Po tej priložnosti so domači v nekaj minutah nanizali še nekaj nevarnih akcij, a je Andrej Kotnik z glavo meril v vratarja Ciprčanov, prav tako Josifov, Kovačević pa je z 20 metrov udaril pol metra mimo gola.

Celjski Španec Nieto je izsilil prekršek za enajstmetrovko. FOTO: Leon Vidic

Po novem mirnejšem obdobju so bili Celjani spet bolj podjetni ob koncu, toda Anomachi Chidi s 16 metrov ni meril najbolj natančno. Če bo Celje napredovalo, ga čaka 3. kvalifikacijsko kolo, kjer bo tekmec boljši iz dvoboja med Banikom Ostravo in varšavsko Legio Petra Stojanovića. V primeru izpada pa Celjane čaka 3. kvalifikacijsko kolo konferenčne lige, tam pa poraženec obračuna Lugano – Cluj.