Vijolični z Madžarske z grenkobo in praznih rok

Mariborski nogometaši so v prvi tekmi 2. kroga kvalifikacij za konferenčno ligo dožioveli minimalen poraz. V Paksu je zmagovalca odločil gol Jozsefa Windeckerja v 52. minuti. Tik pred tem so Mariborčani zahtevali enajstmetrovko, potem ko je El Arbi Soudani z bližine nastreljal v roko enega od domačih branilcev.

Mariborčani so bili najmanj enakovredni proti moštvu, ki je v madžarskem prvenstvu osvojilo tretje mesto, toda v drugem polčasu, še posebej po zaostanku, niso bili učinkoviti.

Mariborčani so po zaostanku povsem prevzeli vajeti igre v svoje roke, nekajkrat so predvsem po zaslugi El Arbija Soudanija prišli v domači kazenski prostor, a so se vse preveč zapletali, prevečkrat oklevali s streli in pretiravali s preigravanji. Do nekaj strelov so sicer še prišli, a ti niso bili posebej nevarni. Izjema je poskus Marka Španringa v 87. minuti, novinec v mariborski vrsti je z roba kazenskega prostora zadel vratnico.

Mariborski trener Tugberk Tanrivermiš je bil kljub porazu delno zadovoljen. FOTO: Miloš Vujinović/mediaspeed

Kljub drugemu porazu v uvodnem delu sezone, je bil trener Tuberk Tanrvermiš lahko zadovoljen, saj je bila igra v napadalnem delu veliko boljša kot na štajerskem derbiju. Prvi vtis je bil, da Maribor ni slabše moštvo in bo v Ljudskem vrtu prihodnji četrtek v vlogi favorita.

Paksi – Maribor 1:0 (0:0, Windecker 52.)

Paksi: Kovacsik, Kinyik (od 90. Gyurkits), Vecsei, Balogh, Haraszti (od 79. Böde), Vas, Hinora, Žeke, Papp, Windecker, Toth (od 70. Hahn).

Maribor: Jug, Soudani, Bumbić, Širvys (od 78. Španring), M'Bondo, Komaromi (od 58. Tshipamba), Taylor (od 82. Ž. Repas), Borys (od 46. J. Repas), Bamba, Rekik, Mbina (od 58. Tetteh).