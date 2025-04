Vse plati vrhunskega športa: kje lahko športniki dobijo pravo podporo?

OD ŠPORTNE STRASTI DO POSLOVNEGA USPEHA: V Delovem poslovnem centru bomo v kampanji Šport 2025, ki bo v časopisu Delo in na spletni strani delo.si trajala do 26. maja, obravnavali pritiske v športu, pomen preventive in predstavili inovativne pristope k športnim sponzorstvom in dobre prakse.

Slovensko občinstvo je navajeno odličnih športnih rezultatov, in ko gre za podporo našega športa, smo glasni, strastni in zvesti. Slovenija je postala gojišče športnih talentov in zdi se, kot da smo kljub majhnosti rojeni za velike preboje med športno elito. A za številnimi uspešnimi zgodbami in izjemnim trudom – tudi rekreativcev, ki z jekleno voljo skušajo slediti svojim vzornikom – obstaja tudi druga plat. Tista, v kateri poteka hud boj – s samim seboj, z javnostjo, s pritiski, tudi finančnimi. Tukaj so poškodbe, ki v trenutku razblinijo sanje in športnice in športnike pahnejo na začetek, kjer se krog rehabilitacije, treningov in stalnih odrekanj šele začne.

Kaj potrebujejo vrhunski športniki?

Za uspeh niso ključne le odlične razmere za trening. Športnik potrebuje stalno podporo in zavedanje, da o svojih težavah lahko odkrito spregovori. V zadnjih letih se je tabu o stiskah v svetu športa sicer nekoliko zrahljal. Tako globalno kot tudi na domači sceni so številni športniki odprto spregovorili o svojih težavah, duševni stiski, boju z depresijo, samopodobo in še več. Tudi športne organizacije, klubi in društva organizirajo preventivne programe, ki športnikom pomagajo pri obvladovanju teh izzivov.

Vrhunski šport je povezan tudi z visokimi finančnimi stroški, s katerimi se posamezniki težko spopadajo sami. V tem kontekstu je vloga sponzorjev ključna. Poleg tega je za razvoj športnih organizacij pomembna tudi »sponzorska pismenost«. Dolgoročna partnerstva, ki temeljijo na skupnih vrednotah, prinašajo koristi športnikom, klubom in sponzorjem, hkrati pa spodbujajo povezanost z lokalno skupnostjo.

FOTO: OKS

Matic Švab, poslovni direktor Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez: "Šport temelji na ključnih olimpijskih vrednotah – prijateljstvu, solidarnosti in spoštovanju. Vrednote krepimo s podporo športnikom in našim članicam z izobraževalnimi programi in s spodbujanjem različnih generacij k aktivnemu življenjskemu slogu."

Foto Depositphotos

Konferenca Šport bo odkrivala vse plati vrhunskega športa

Tudi to plat športa bomo obravnavali v letošnji kampanji Šport. Z zanimivimi sogovorniki in s poglobljenimi članki bomo odkrivali ravno te v javnosti še vedno premalo obravnavane izzive v svetu vrhunskega športa.

Na konferenci, ki bo 21. 5. 2025 v Kristalni palači v BTC Ljubljana, bomo s pomočjo zanimivih sogovornikov odstirali tabuje v športu in pri tem skušali najti odgovore na ključna vprašanja: Kje so meje? Kje se končajo pričakovanja javnosti, trenerjev, staršev, družbenih omrežij in začne odgovornost do lastnega telesa in zdravja?

Razprava bo osvetlila etična vprašanja, pritiske v športu, pomen preventive in možnosti, ki jih ponujajo sodobne rešitve na trgu.

Na okrogli mizi Kako do učinkovite sponzorske strategije – vse se začne s sponzorsko pismenostjo bomo predstavili nove modele sponzorstev. Sponzorji si danes namreč želijo več kot zgolj logotip na dresu – iščejo priložnosti za povečanje prepoznavnosti, izboljšanje ugleda in povezovanje z vrednotami, ki jih cenijo njihove stranke. Lokalne športne organizacije lahko to izkoristijo tako, da pokažejo, kako z inovativnimi pristopi k sodelovanju prispevajo k doseganju poslovnih ciljev sponzorjev.

Posebno pozornost bomo namenili temu, kako klubi in društva ustvarjajo vrednost za sponzorje ter jih spodbujajo k dolgoročnemu sodelovanju.

Konferenco bomo zaključili z zgodbami, ki jih piše življenje. Naši nadvse zanimivi gostje bodo spregovorili o tem, kako se vrednote, kot so vztrajnost, zaupanje in sodelovanje, prepletajo v njihovem življenju po zaključku profesionalne športne kariere. Gostje bodo delili osebne zgodbe o prenosu športnih izkušenj v poslovni svet, poudarili moč povezovanja z občinstvom in pokazali, kako športni dosežki utrdijo položaj na trgu.