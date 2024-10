Energetsko potratne industrije potrebujejo celovite rešitve

Mag. Ana Vučina Vršnak, izvršna direktorica Energetske zbornice Slovenije (EZS), se je na drugi okrogli mizi o optimizaciji energetske učinkovitosti in upravljanja industrij tudi o praktičnih primerih in inovativnih rešitvah pogovarjala z Alešem Koželjnikom, glavnim direktorjem Kolektor sETup, ter dr. Viktorjem Vračarjem, namestnikom za energetiko izvršnega direktorja za proizvodnjo, tehnologijo, investicije v Sij.

»Veliko strokovnjakov za posamezne segmente je v Sloveniji, celovita rešitev pa je tisto, kar bodo energetsko potratne industrije v prihodnosti potrebovale,« je dejal Koželjnik. In dodal, da je v Sloveniji znanje o energetski učinkovitosti, če gledamo po segmentih, na zelo visokem nivoju. In še pojasnil, da se danes že kaže, da mogoče vsaka parcialna rešitev ni celovita rešitev. »In tukaj se razlikujemo od ostalih podjetij, saj ponujamo celovito rešitev, saj se ne da zagotoviti s posameznim segmentom specifične energetske učinkovitosti na posameznem delu celovite obravnave. Naš sistem s posameznimi specifikami naprave - govorimo o tehničnih značilnostih naprave, ki je prilagodljiva - najučinkoviteje upravlja.«

Kot pčravi Koželjnik, energetsko učinkovitost gledajo z dveh strani, eno je na strani porabe, tj.pravilne porabe v trenutkih, na drugi strani pa gledajo, ali je pčostroj oziroma tehnologija energetsko učinkovita.

Industrija bo morala prilagoditi poslovne modele

V slovenskem prostoru je SIj trenutno, kot pravi Viktor Vračar, največji porabnik električne energije, potrebno je pa to relativno gledati glede na slovenski prostor v evropskem prostoru, kjer so seveda še bistveno večji odjemalci. »Glavni naš problem ni toliko v velikosti odjema, ampak tudi v okolju, v katerem se nahajamo, tj. evropski konkurenčni prostor, v katerem mi konkuriramo in v katerem so prisotni tudi proizvajalci iz vzhoda. Zagotovo pa bo morala energetsko intenzivna industrija poiskati in prilagoditi svoje poslovne modele, ne glede na to, kako se bo prilagodila Evropa. Ker v nekem kontekstu mednarodne konkurence zagotovo bo težko, tudi z nekimi dodatnimi cenami ali taksami na CO2 kupone in podobnimi mehanizmi popolnoma nevtralizirati cenejše vire iz Vzhoda, ker to ne zajema samo strošek električne energije, ampak seveda tudi strošek dela in dostop do predvsem ključnih materialov za ekološko industrijo, to je predvsem nikelj,« je pojasnjeval Vračar.

In dodal, da bo treba poiskati tudi načine tudi v prilagajanj, večji fleksibilnosti in v osredotočenju na bolj specifične programe, kot so produkti. »Naš konkretni izziv je predvsem v temu, da je tehnologija taka, da slovenska industrija jekla dela v določenih programih 100%, skupaj pa že skoraj 85% iz recikliranega jekla in je tehnologija takšna, da enostavno imamo velike odjemne moči. Predvsem pa pri takšni tehnologiji in izdelavi iz recikliranega materiala ne znamo napovedati porabo za naslednji dan v 15-minutnih intervalih. Rezultat je, da absolutno odstopanje dosegajo tudi četrtino, tudi po 25% od napovedanega, ker pri sami energiji seveda nima toliko vpliva v povprečju, ampak tisti drugi stroški, kot so stroški odstopanja, zatem vpliv v vključevanje lokalnih obnovljivih virov, kot so sončne elektrarne, zatem tudi nov omrežninski akt, ki zahteva od nas določena bolj fleksibilna prilagajanja, so tisti dodatki pri sami ceni energije, na katere pa s prilagajanjem lahko vplivamo.«

In tega so se po Vračarjevih besedah najprej lotili, tj. digitalizirati nabavo ali oskrbo z električno energijo, z bolj sodobno online platformo, ki z upoštevanjem vseh dejavnikov trenutnih sprememb v voznih redih in porabi, do upoštevanja vremenskih razmer na 15-minutnih intervalih, do planiranih vključitev tudi baterijskih hranilnikov znotraj naših sistemov za zmanjševanje teh odstopanj, ki nam bo omogočilo bolj aktivni pristop k upravljanju s porabo električne energije.

In rešitve za industrijo

Na vprašanje, kakšne rešitve ponuja Kolektor sETup na področju optimizacije energetske učinkovitosti in pa upravljanja v industriji, pa je direktor Koželjnik pojasnil, da imajo orodje, s katerim lahko celovito optimirajo energetsko učinkovitost oziroma porabo energentov, ne samo električne energije.

»Govorimo seveda o industrijah, katerih poraba ali pa proizvodnja je večja od sedmih gigavatnih ur na leto, ker tam se prihranki pokažejo takšni, da se splača investirati v digitalizacijo, avtomatizacijo in pa na koncu v vizualizacijo delovanja elektroenergetskega sistema v teh industrijah. Pomembno je povedati to, da naše orodje zagotavlja direktno v realnem času upravljanje, optimira pa na 15-minutnem intervalu, se pravi vsakih 15 minut, zaradi tega, ker je trg z električno energijo narejen na 15-minutni osnovi.»

Kot je še dejal Koželjnik, njihovo orodje zagotavlja tri bistvene komponente, ki so pomembne za industrijo: poleg lokalne optimizacije je to orodje povezano s trgom z električno energijo. »To pomeni, da se ne optimira samo znotraj sistema, ampak tudi glede na tržne razmere, kjer pa vemo, da je volatilnost zelo visoka in pomembna pri upravljanju. Drugi segment je, da ta platforma ne omogoča ali pa to orodje ne omogoča samo upravljanje električne energije, ampak omogoča upravljanje tudi ostalih energentov in energij v podjetju, kar pomeni, da je mogoča optimizacija tudi med sektorji, saj se včasih dogaja, da medtem ko optimiraš eno stvar, lahko povzročaš na drugi strani potencialno dodatne stroške. Tretji segment platforme pa je to, da omogoča zajem orodij z različnimi komponentami ali pa moduli. Torej, gre za enotno upravljanje vsega, glede industrije, seveda pa po korakih. In to rešitev ponujamo na trgu za industrijske odjemalce.«

In prilagoditve

Vračar je na vprašanje, zakaj so se odločili za omenjeno rešitev, dejal, da so na evropskem trgu pregledali razpoložljive rešitve za tako dinamično upravljanje, nekatere so si tudi ogledali, predvsem v Nemčiji, ki tovrstne rešitve že aktivno upravljajo in uporabljajo in imajo določene učinke. »Preverili smo tudi različne rešitve, ni bila to edina na trgu. Na koncu ni šlo samo za rešitev, ki je koliko toliko dinamična in ki omogoča postopno vključevanje različnih parametrov, kot so tudi na primer elektrolizer kot fleksibilni porabnik za proizvodnjo oziroma domeščanja nakupa vodika na trgu, kar trenutno kupujemo približno 25 ton, ampak vidik vključitve elektrolizerja tudi kot fleksibilnega porabnika pri zmanjševanju odstopanj in določene druge vidike. Gre predvsem za to, da smo našli na lokalnem trgu kompetentnega partnerja, ki to rešitev lahko aplicira in jo prilagaja našim potrebam. in to je bilo eno od ključnih dejavnikov, zakaj smo se odločili za omenjeno rešitev,« je pojasnil Vračar.

In dodal, da so trenutno še v fazi implementacije, ampak »zdaj lahko potrdimo, da smo tudi zaradi prilagodljivostjo ekipe, ki jo kažejo pri uvajanju tega sistema, prepričani, da je bila naša odločitev prava.

In kaj so morali v podjetju prilagoditi za to? Iz pasivnega odjemalca električne energije, kjer je bila njihova naloga v preteklosti pripraviti samo nekaj napovedi v 15-minutnih intervalih, zdaj ta sprememba zahteva investicije v določen hardware. »Smo preko 100 novih števcev za zajemanje podatkov dali na vse večje porabnike v sistemu, opremili smo še nadzorni center z ustreznim hardwarom in predvsem lokalno ekipo usposobiti ter jo okrepili. Tudi pri izobraževanju, usposabljanju te ekipe lahko izpostavim, da smo deležni potrebne pomoči s strani partnerja, Kolektor sETup. »V vsakem primeru pa lahko rečem, da so po ekonomskih kriterijih dobe povračila podobne oziroma boljše ali krajše kot siceršnje investicije v neko proizvodno tehnologijo,« je še dejal Vračar.