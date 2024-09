S platformo Kolektor sETup do energetske učinkovitosti Sija

Kolektor sETup in Skupina SIJ – Slovenska industrija jekla sta podpisala pogodbo za vzpostavitev informacijskega sistema za spremljanje porabe električne energije, optimizacijo odjema in stroška električne energije ter omrežnine za celotno Skupino SIJ.

Kolektor sETup je v sodelovanju z norveškim partnerjem Volue razvil platformo za celovito načrtovanje in upravljanje energetskih sistemov, je ob podpisu pogodbe dejal Aleš Koželjnik, direktor podjetja Kolektor sETup. »Platforma omogoča optimizacijo v realnem času z upoštevanjem vseh tehničnih omejitev, energetskih potreb, stroškov obratovanja in razmer na energetskem trgu. Obenem omogoča učinkovito in zanesljivo upravljanje energetskih sistemov v realnem času, kar zagotavlja stroškovno učinkovitost glede na trenutne razmere. Naše rešitve so namenjene podjetjem, ki želijo optimizirati svojo energetsko učinkovitost in se prilagoditi dinamičnemu energetskemu okolju. Mednje nedvomno spada tudi Skupina SIJ.« Kolektor sETup je v omenjeno platformo uspešno integriral optimizacijski orodji »BoFit Optimisation« in »Algo Trader«, ki sta prilagojeni specifikam ter zahtevam lokalnega energetskega trga in zakonodaji samega konteksta naročnikov.

Sij za zmanjšanje specifičnih emisij

Viktor Vračar, namestnik za energetiko izvršnega direktorja za proizvodnjo, tehnologijo, investicije v Siju, je ob tem povedal, da so za digitalizacijo nabave električne energije ter optimizacijo porabe in odstopanj primerno programsko optimizacijsko platformo in kompetentnega partnerja prepoznali v družbi Kolektor sETup. »S svojo odzivnostjo in prilagodljivostjo nam bodo pomagali zasnovati in vpeljati našim potrebam ustrezno tehnično-tržno platformo v realnem času, s čimer se nadejamo predvsem večje dinamičnosti in optimizacijskih učinkov na trgih znotraj dneva,« je še dodal.

Skupina Sij, ki je največji proizvajalec jekla in jeklarskih proizvodov v Sloveniji, načrtuje na področju zmanjšanja ogljičnega odtisa zmanjšanje specifičnih emisij za 51 odstotkov do leta 2030 glede na referenčno leto 2020.

Platforma za optimizacijo

Omenjene izzive v Kolektor sETup, kot so zapisali v sporočilu za javnost, naslavljajo s celovito platformo za tehnično in tržno upravljanje in optimizacijo energetskih in proizvodnih sistemov. »Rešitev, ki je plod partnerstva med Kolektor sETup in norveškim podjetjem Volue, je preizkušena na trgu in že uspešno deluje v okviru kompleksnih energetskih sistemov in portfeljev po Evropi. Kolektor sETup je v omenjeno platformo uspešno integriral optimizacijski orodji »BoFit Optimisation« in »Algo Trader«, ki sta prilagojeni specifikam ter zahtevam lokalnega energetskega trga, zakonodaji samega konteksta naročnikov.«

In kot še navajajo, bo celovita platforma Kolektor sETup za tehnično in tržno upravljanje Skupini SIJ omogočala tako v fazi načrtovanja kot obratovanja, da se bo možno učinkovito in vsakodnevno odzivati na spremenljivo povpraševanje glede na nihanje cen energije na trgu ter da bo platforma integrirana na način za doseganje čim večje povezljivosti v že obstoječe sisteme za spremljanje in aktivno upravljanje porabe in proizvodnje energije v Skupini SIJ.

»Glavno vodilo Kolektor sETup bo omogočanje, da bo poslovanje s sredstvi možno izvajati z najnižjimi možnimi stroški, z različnimi poslovnimi modeli in z najvišjim možnim dobičkom, pri čemer bo trajnost v središču dejavnosti. 'BoFiT Optimisation' bo v Skupini SIJ služil kot nadgradnja obstoječih sistemov za spremljanje porabe in proizvodne energije ter le-te povezal v realnem času z energetskimi trgi. Optimizacija bo skrbela, da se bo na minutnem nivoju za portfelj sredstev Skupine Sij določil optimalni urnik delovanja vseh vključenih sredstev, le-ta pa bo avtomatizirano posredovan upravljavcem energije v Skupini Sij; v kasnejši fazi pa bo omogočena popolna avtomatizacija prilagajanja urnikov delovanja,« so še zapisali.

In dodali, da pa bo z 'Algo Trader' poskrbljeno, da bo Skupina Sij lahko v kombinaciji z visoko zmogljivimi izvršilnimi algoritmi sistematično izkoriščala možnosti programskega trgovanja z dostopom do trga BSP Southpool in imela možnost popolnoma prilagodljivega nadzora nad trgovalnimi procesi, ki vključujejo in strukturirajo zunanje tržne podatke ter napovedi cen in portfelja. S tem bo Skupini Sij omogočeno konkurenčno poslovanje na trgih znotraj dneva.

Kot še navajajo, je bila v Sloveniji platforma že uporabljena za izvedbo modeliranja in tehnično-tržnega upravljanja/optimizacije različnih energetskih enot in sistemov, na primer v Komunalnem podjetju Velenje, Energetiki Maribor itd.