Dileme gospodarstva: kakšen vir energije izbrati

Neodvisnost od omrežja, zanesljivost energenta v vseh temperaturnih razmerah, proaktiven in strokoven odnos do strank so bistvene prednosti, zaradi katerih se številna podjetja v Sloveniji pri načrtovanju sodobnih energetskih rešitev odločijo prav za Butan plin. Ogrevanju z UNP – samostojno ali v primeru hibridnih rešitev, na področju industrije, poslovnih objektov ne nasprotujejo niti napovedane spremembe energetskega zakona. Prav tako ni omejitev v primeru potrebnih prenov ogrevalnih sistemov pri obstoječih gospodinjskih uporabnikih.

Zanesljive in sodobne energetske rešitve za industrijo in kmetijstvo

V času tako imenovane renesanse na področju energetike se mnogi sprašujejo, kaj izbrati, da bodo dosegli okoljsko in energetsko učinkovitost, ostali neodvisni in seveda na koncu predvsem – izbrali tudi ekonomično rešitev. Tradicionalna goriva, kot so drva, kurilno olje ipd., imajo izziv na področju doseganja znižanja emisij škodljivih izpustov. Za zagotavljanje dolgoročne stabilnosti so tako rešitev hibridni sistemi, ki vključujejo več virov oziroma tudi obnovljive vire in so prilagojeni njihovim specifičnim potrebam.

Energetske spremembe in naraščajoče cene energentov silijo gospodarstvo v iskanje zanesljivih možnosti. Še posebej to velja za številne proizvodne industrije, kmetovalce, druge MSP-je ipd., ki nimajo dostopa do omrežja zemeljskega plina ali zadovoljive električne infrastrukture. A to ne pomeni, da so brez izbire. Utekočinjen naftni plin (UNP) je ena izmed rešitev, ki združuje učinkovitost, dostopnost in s pomočjo stabilizacije cen in dolgoročnih zakupov tudi cenovno konkurenčnost.

FOTO: Butan Plin

V družbi Butan plin imajo dolgoletne izkušnje s celovitim načrtovanjem energetskih rešitev. S strokovno ekipo poslovnim partnerjem pomagajo pri pripravi in izvedbi rešitev na ključ. Vsak projekt je namreč zgodba zase – z drugačnimi izzivi in omejitvami, zato je izbira zanesljivega partnerja ključnega pomena.

Čeprav se številna ruralna območja še vedno ogrevajo na drva ali kurilo olje, ima UNP številne dolgoročne prednosti, predvsem pa bistveno nižje emisije škodljivih izpustov v primerjavi z drugimi fosilnimi viri. Rešitve z UNP so primerne za različne oblike industrije, kmetijstva, poslovnih objektov – tako za postavitve sistemov ogrevanja kot hlajenja.

Zelo priljubljeni so hibridni sistemi, torej kombinacija toplotne črpalke in klasičnega ogrevanja z UNP. Na ta način lahko prihranite celo do 35 % energije na letni ravni.

FOTO: Butan Plin

Za kmetije, kot so farme perutnine, kjer je ohranjanje konstantne temperature ključno za uspešen razvoj jate, je UNP optimalna rešitev. S pomočjo plinskih grelcev in rekuperacije toplote je možno enostavno ogreti velike prostore in vzdrževati stalno temperaturo. To izboljšuje razmere vzreje, zmanjšuje stroške ogrevanja in hkrati povečuje učinkovitost reje.

Zakaj še vedno izbrati fosilni vir – UNP

UNP velja za enega najčistejših fosilnih virov in je idealen za območja, kjer je potrebna dostopna, zanesljiva in mobilna oskrba z energijo, neodvisna od omrežja. Stroški investicije so v primerjavi z aktualnimi toplotnimi črpalkami bistveno nižji. V primeru večjih poslovnih uporabnikov je možno energetsko pogodbeništvo in kritje stroškov investicije na podlagi prihrankov energije, ki jih ustvari nov sistem.

Ne samo distributer energije, ampak partner, ki omogoča raznolike energetske rešitve

V Butan plinu so v preteklosti izpeljali že številne uspešne primere, ki ne slonijo le na uporabi UNP. S sodobnimi tehnološkimi rešitvami, ki vključujejo uporabo plinskih kotlov, hibridnih modelov, plinskih toplotnih črpalk in drugih sodobnih energetskih rešitev, zagotavljajo brezskrbnost ogrevanja in tudi potrebe po hlajenju. Strokovna ekipa in dolgoletne izkušnje celovitega načrtovanja energetskih rešitev omogočajo pripravo tehničnih rešitev in izvedbo na ključ.

Svetovanje in več informacij: info@butanplin.si ali 080 1005

Naročnik oglasne vsebine je Butan plin