Inflacija je predvsem zaradi dražje hrane porasla na 2,8 odstotka

Inflacija v Sloveniji narašča. Julija so bile življenjske potrebščine v povprečju za 2,8 odstotka dražje kot pred letom dni in za 0,5 odstotka dražje kot mesec prej.

Pri storitvah so se cene v enem letu zvišale za tri, pri blagu pa za 2,7 odstotka, so izračunali na državnem statističnem uradu (Surs).

Inflacija je tako višja kot prejšnji mesec (2,2 odstotka) in kot v juliju lani, ko je bila 1,3-odstotna. K letni inflaciji so zdaj največ, 1,4 odstotne točke, prispevale podražitve hrane in brezalkoholnih pijač (za 7,7 odstotka).

Z 0,4 odstotne točke so sledile višje cene v restavracijah in hotelih (dražje za 5,6 odstotka) ter z 0,3 odstotne točke rast cen v skupini rekreacija in kultura (dražje za tri odstotke). Po 0,2 odstotne točke so k izračunu inflacije dodale še podražitve v zdravstvu (cene višje za 4,3 odstotka) ter v skupini alkohol in tobak (za štiri odstotke).

Na mesečni ravni dražje počitnice in elektrika

V primerjavi z junijem so se cene življenjskih potrebščin povprečno zvišale za 0,5 odstotka, Največ, 0,5 odstotne točke, so k mesečni inflaciji prispevali za 12,4 odstotka dražji počitniški paketi. Po 0,2 odstotne točke so dodale višje cene v skupini električna energija, plini in druga goriva (najbolj cene električne energije, ki so zrasle za 7,4 odstotka) ter dražji proizvodi in storitve za osebna vozila (za 2,2 odstotka).

Letna rast cen, merjena z evropsko primerljivim harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v juliju 2,9-odstotna (pred enim letom 1,4-odstotna). Mesečna rast cen pa je po tej metodologiji znašala 0,3 odstotka.