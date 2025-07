Francoske zvezde brez besed, izvrstni Slovenci so v polfinalu

Slovenska odbojka ima nov razlog za veselje. Pomlajena zasedba Fabia Solija se je v četrtfinalu lige narodov pomerila z zvezdniškimi Francozi, olimpijski prvaki so igrali v najmočnejši postavi (manjka le Earvin N'Gapeth), a niso bili kos razigranim Slovencem, ki so zasluženo slavili s 3:1. V soboto jih v polfinalu ob 9. uri čakajo Italijani.

Le redki so Sloveniji na zaključnem turnirju v Ningboju pripisovali možnosti za presenečenje, v četrtfinalu jim je nasproti stala Francija, branilka naslova v ligi narodov in olimpijska prvakinja. Andrea Gianni je na Kitajsko pripeljal najmočnejšo zasedbo, igrali so zvezdniški organizator igre Antoine Brizard, pa izkušeni prosti igralec Giennia Grebennikov, Trevor Clevenot, Yacine Louati, Theo Faure, ...

Odbojka, Slovenija, VNL, Francija Foto Vnl

Slovenci se slovitih imen niso ustrašili, pomlajena zasedba je na igrišču delovala zelo dobro. Prvi niz je Slovenija dobila s 25:22, večji del so igralci Fabia Solija vodili in zdržali tudi v tesni končnici. Nato so se Francozi prebudili, pritisnili so s servisom in Slovenci so imeli ogromno težav na sprejemu, drugi niz je Francija dobila s 25:15. Soli je nekaj minut odmora namenil nosilcem igre in jih pripravil na ključni tretji niz.

Takrat se je Slovenija nekoliko prebudila, razjezil jih je sodnik Siniša Obuka in ritem slovenske igre se je znova dvignil. Francija ni imela odgovora, Gianni je poskušal z menjavami, a servis ni bil več tako uničujoč, tudi v prvih dveh nizih odličnemu Louatiju se je nekoliko ustavilo. Delovati je začel slovenski blok in tretji niz so dobili s 25:19.

Odbojka, Slovenija, VNL, Francija Foto Vnl

V četrtem so Francoze izdali tudi živci, nekaj nekoliko srečnih točk se je razpletlo v slovensko prid in pri 16:10 je močno dišalo po slovenski zmagi. Ferdinand de Giorgi, italijanski selektor, je ob robu igrišča z zanimanjem opazoval juriš mladih Slovencev, ki so s 25:18 pripeljali tekmo do konca in se zasluženo uvrstili v polfinale. Najbolj razpoložen je bil Tonček Štern s 16 točkami, pohvale za igro pa si danes zaslužijo vsi, tudi blok in Uroš Planinšič, ki je v ključnih trenutkih znal poiskati pravega napadalca. Nekaj rezerv pa v napadu zagotovo še ostaja.

V soboto ob 9. uri bodo imeli Slovenci možnost, da se Italijanom oddolžijo za poraz v Stožicah, ne glede na razplet pa jih v Ningboju čakata še dve tekmi.