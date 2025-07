Stara trola.si je izginila, prispela je nova

Pred leti je bila priljubljena spletna stran trola.si za marsikoga nepogrešljiv pripomoček pri uporabi ljubljanskega mestnega prevoza. Ko je izginila s spleta, so v Zavodu IP21 videli priložnost, da zapolnijo praznino in jo nadgradijo. Rezultat je nova različica trola.si – brezplačna, odprtokodna in enostavna aplikacija, dostopna na spletni strani in kot aplikacija na androidu.

Trola.si ponuja iskanje postaj po imenu ali številki, prikaz prihodov v obe smeri (proti centru ali iz centra mesta), seznam bližnjih postaj glede na lokacijo, samodejno posodabljanje časov prihodov. Opravlja enako nalogo kot prikazovalniki na postajah, le da deluje za vse postaje, tudi tiste, ki prikazovalnika nimajo.

Zaradi preglednega in enostavnega vmesnika je trola.si posebej primerna za uporabnike, ki potrebujejo hiter vpogled brez nepotrebnih korakov, in tudi za starejše uporabnike, ki cenijo jasen, razumljiv vmesnik. Težav ne bodo imeli niti starejši telefoni, kjer druge aplikacije pogosto delujejo počasneje.

Aplikacija je prostovoljni projekt zavoda. FOTO: Posnetek zaslona/Trola.si

Aplikacija je dostopna kot spletna stran in na androidu. Ne vsebuje oglasov, ne sledi uporabnikom in ne zahteva prijave, s čimer je primerna za vse generacije.

Projekt je odprtokoden, kar pomeni, da je izvorna koda prosto dostopna na GitHubu in lahko vsakdo prispeva k razvoju ali uporabi aplikacije za lastne namene.

Po besedah Zavoda IP21 gre velika zahvala Ljubljanskemu potniškemu prometu (LPP), ki omogoča dostop do podatkov o prihodih avtobusov prek kakovostnega, sodobnega API (vmesnik za programiranje aplikacij) po načelih odprtih podatkov.

Trola.si je prostovoljni projekt zavoda in primer, kako lahko odprti podatki postanejo osnova za enostavne in praktične rešitve v javnem interesu.