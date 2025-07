Zaradi ignoriranja mnenja arbitra obnova gostinske šole zastala

V nadaljevanju preberite:

Na začetku leta 2024 sta se Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor (SŠGT) in Lesnina MG Oprema kot glavni izvajalec obnove šole odločila, da bosta spore rešila z zavezujočo arbitražo, kot arbitra pa obojestransko določila Gradbeni inštitut ZRMK. Za SŠGT je bila odločitev precej neugodna, zato so mnenje kljub veliki škodi, ki nastaja, ignorirali. Izvajalec šolo toži za neporavnane nesporne obveznosti in nastalo škodo, šola pa poskuša z nasprotnim postopkom izničiti svoje nesporne obveznosti do izvajalca, ki izhajajo iz pogodbenih zavez. V sodnih postopkih bo mnenje arbitra zelo pomembno.