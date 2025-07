Burma: Vojaška hunta odpravila dolgotrajne izredne razmere

Burmanska vladajoča vojaška hunta je danes odpravila stanje izrednih razmer, ki ga je redno podaljševala vse od prevzema oblasti leta 2021. Odločitev utemeljuje s pripravami na volitve, ki naj bi jih izvedli decembra. Glede legitimnosti napovedanih volitev so sicer skeptični tako politični nasprotniki hunte kot mednarodni opazovalci.

»Izredne razmere so danes odpravljene, da bi država lahko izvedla volitve na poti do večstrankarske demokracije,« je tiskovni predstavnik burmanske vladajoče hunte Zav Min Tan povedal v glasovnem sporočilu, ki so ga razposlali medijem, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

S tem naj bi v Burmi po več kot štirih letih odpravili stanje izrednih razmer, ki ga je vojaška hunta redno podaljševala, vse odkar je februarja 2021 odstavila nekdanjo voditeljico Aung San Su Či in prevzela oblast v državi.

Aung San Su Či FOTO: Ye Aung Thu/AFP

Mrtvih več tisoč, dva milijona zapustilo svoje domove

V dolgotrajnih spopadih med vojsko in različnimi oboroženimi skupinami, ki so sledili državnemu udaru leta 2021, je umrlo več tisoč ljudi, več kot dva milijona pa jih je moralo zapustiti svoje domove. Potem ko se je oktobra 2023 blizu meje s Kitajsko okrepil konflikt med vojsko in oboroženim zavezništvom treh etničnih manjšin, so februarja lani ob posredovanju Pekinga dosegli premirje, vendar so se nemiri in občasni spopadi po večjem delu Burme kljub temu nadaljevali.

Vodja hunte, general Min Aung Hlaing, ki ima v Burmi absolutno oblast, se je nato v sredo zavzel za izvedbo demokratičnih volitev, s katerimi naj bi se odmaknili od stalnih konfliktov, navaja AFP. Za ta namen so oblikovali tudi posebno 11-člansko volilno komisijo, ki jo vodi Aung Hlaing.

Zav Min Tan FOTO: AFP

Opozicija s kritikami glede volitev

Vendar pa je načrt za izvedbo volitev, ki naj bi potekale decembra, že naletel na kritike predstavnikov politične opozicije, vključno z več nekdanjimi poslanci in drugimi uradniki, ki so jih odstavili po državnem udaru leta 2021. Tudi strokovnjaki pod okriljem ZN so načrt za izvedbo volitev v Burmi ocenili kot »prevaro«, s katero bi hunta legitimirala svojo absolutno oblast.